Todo lo que hay que saber sobre las cuotas del Régimen Especial del trabajo autónomo en el campo 2023

Este año 2023 ha entrado en vigor el nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social del trabajo autónomo en función a los ingresos reales. Hasta ahora, se podía elegir qué cuota se pagaba, independientemente de los ingresos obtenidos.

Con el nuevo sistema, habrá que cotizar en función de los tramos en los que nos encontremos de acuerdo a nuestro rendimiento. Para las y los autónomos que trabajan en el sector agrícola, ganadero y forestal, en el caso de tributar en el IRPF por Estimación Objetiva (Módulos), la forma que la propia Seguridad Social nos indica para ver nuestro rendimiento[1], es a través de la casilla 1539 de la Declaración de la renta, donde aparece el Rendimiento Neto minorado. El problema de tener en cuenta esta casilla, es que se olvida la disminución por cultivar tierras arrendadas y la reducción de carácter general. Algo que sí se tendría en cuenta si se usara la casilla 1555, Rendimiento Neto Reducido[2].

En el sector primario, es casi imposible hacer una estimación acertada de los rendimientos que vamos a obtener, dependemos de la climatología, los precios tan cambiantes de los insumos y de nuestras ventas, etc. Por lo que la mayor dificultad es poder conseguir realizar una previsión fiable sobre nuestros rendimientos. No obstante, cada dos meses, puedes cambiar la cuota para adecuarla a tus ingresos estimados, aumentando o disminuyendo la cuota. Si aún así, no has podido cuadrar los rendimientos esperados con los reales, durante los primeros meses del siguiente año, la Agencia Tributaria cederá los datos a la Seguridad Social para comprobar que estabas en el tramo adecuado, devolviéndote de oficio si has ingresado de más, o pidiéndote el ingreso si has pagado de menos.

Es necesario recordar, que la cuota que elijamos, va a ser la que se tenga en cuenta a efectos de futura pensión por jubilación, bajas por enfermedad o accidente, maternidad, paternidad, etc. Por lo que con una cuota más alta, se tendrá mayores prestaciones futuras, aunque tendremos que pagar más actualmente.

En el siguiente vídeo se explica cómo calcular tu rendimiento y cómo proceder al cambio de cuota en la web de la Seguridad Social.

Los tramos existentes son los siguientes:

Tabla de rendimientos y bases de cotización 2023.

Tabla reducida

Tramos de rendimientos netos 2023.

Euros/mes Base mínima.

Euros/mes Base máxima.

Euros/mes Tramo 1 <= 670 751,63 849,66 Tramo 2 > 670 y <= 900 849,67 900 Tramo 3 > 900 y <1.166,70 898,69 1.166,70

Tabla de rendimientos y bases de cotización 2023.

Tabla general

Tramos de rendimientos netos 2023.

Euros/mes Base mínima.

Euros/mes Base máxima.

Euros/mes Tramo 1 >= 1.166,70 y <=1.300 950,98 1.300 Tramo 2 > 1.300 y <= 1.500 960,78 1.500 Tramo 3 > 1.500 y <= 1.700 960,78 1.700 Tramo 4 > 1.700 y <= 1.850 1.013,07 1.850 Tramo 5 > 1.850 y <= 2.030 1.029,41 2.030 Tramo 6 > 2.030 y <= 2.330 1.045,75 2.330 Tramo 7 > 2.330 y <= 2.760 1.078,43 2.760 Tramo 8 > 2.760 y <= 3.190 1.143,79 3.190 Tramo 9 > 3.190 y <= 3.620 1.209,15 3.620 Tramo 10 > 3.620 y <= 4.050 1.274,51 4.050 Tramo 11 > 4.050 y <= 6.000 1.372,55 4.495,50 Tramo 12 > 6.000 1.633,99 4.495,50

[2] A la hora de redactar este artículo, se ha presentado una solicitud pidiendo aclarar qué casilla se va a utilizar.

