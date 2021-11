Todo el sector valenciano pide la dimisión del director de Enesa por desautorizar al ministro y «aliarse con Agroseguro»

Las principales organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana –LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, AVA-ASAJA, Asaja Alicante– y Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana han denunciado que Miguel Pérez, director de Enesa, un organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, desautoriza al ministro Luis Planas y se alía con Agroseguro para preparar el mayor hachazo del seguro de cítricos en sus más de 40 años de historia.

El ministro de Agricultura se comprometió durante su reciente visita en Valencia a ampliar coberturas y a seguir desarrollando los seguros agrarios. Sin embargo, pocos días después el director de Enesa ha desautorizado a su cargo superior en el ministerio asegurando, en el marco del grupo de trabajo del seguro de cítricos, que el Gobierno no solo no va a mejorar esta línea, sino que respalda los planes de Agroseguro para eliminar la extensión de garantías en caso de pedrisco de todos los cítricos y los daños en calidad de viento de limones a partir de la próxima campaña.

El sector agrario, junto a la totalidad de los gobiernos de las comunidades autónomas productoras de cítricos, se opone rotundamente a “la sorprendente y paradójica decisión de Enesa, que deja en evidencia al ministro y pone en peligro uno de los seguros más implantados de la agricultura española al volver 20 años atrás. El seguro se creó para dar una garantía de renta a los productores, no para que se forren cuatro empresas a costa de todos. Enesa prefiere quedarse sola junto al monopolio de Agroseguro y el Consorcio de Compensación. Esta no es la ENESA de los agricultores y no sabemos si es la Enesa de las puertas giratorias, no sabemos los intereses que tiene pero no huele bien”.

Los representantes del sector remarcan que “ya no se trata de que un ministro desautorice a otro ministro, que aún siendo frecuente en el actual gobierno resulta bastante incomprensible para los gobernados. En este caso se trata de algo más grave, de rizar el rizo, y es que un subordinado de un mismo ministerio contradiga al ministro. ¿Estaba Luis Planas actuando de comediante cuando vino a Valencia y prometió más apoyo al seguro agrario? Si no es así, debería cesar inmediatamente al director de EnesaA y, si no lo hace, pediremos su propia dimisión”.

Las organizaciones y cooperativas solicitan un cambio de rumbo de 180 grados en las políticas del seguro agrario para anteponer la defensa del sector, castigado por la escalada de costes y la crisis de precios, por encima de las cuentas de resultados de las aseguradoras que forman parte del pool de Agroseguro.