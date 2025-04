Tildan de «chapuza que ni resuelve el problema social ni el laboral» el Plan de contratación de inmigrantes irregulares para Extremadura

La Unión Extremadura ha mostrado su enfado con el Plan de Contratación de Inmigrantes Irregulares propuesto por el Delegado del Gobierno ante la falta de mano de obra en Extremadura, al considerar que «es una chapuza que ni resuelve el problema social ni el laboral».

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones calcula que en estos momentos tenemos en España entre 390.000 y 470.000 inmigrantes en situación irregular, que por este motivo carecen de derechos en nuestro país como el del permiso de trabajo. Al mismo tiempo todas las asociaciones empresariales está denunciado la escasez de mano de obra para multitud de trabajos, especialmente en el campo.

Para la organización agraria, «parecería lógico que si por una parte hay oferta de empleo y por la otra hay personas que quieren realizarlos, la administración estatal eliminara esta prohibición».

ENFADO TAMBIÉN CON LOS SINDICATOS, A LOS QUE RECUERDAN QUE SE PAGA EN FUNCIÓN DEL CONVENIO QUE FIRMARON

Sin embargo, el Delegado del Gobierno en Extremadura ha presentado un plan para poder contratar a una minoría de estos inmigrantes irregulares, «que ni resuelve el problema social de casi las 500.000 personas en situación irregular, ni solventa los problemas de los empresarios en sus necesidades de mano de obra, la medida no se puede calificar ni siquiera de parche. Como ejemplo de su propuesta, afirma que el año pasado ya se regularizaron 15 trabajadores en Extremadura, cifra ridícula teniendo en cuenta las magnitudes del problema denunciado», lamentan desde la Unión, que cree que «el Gobierno de España tiene la obligación de acometer este problema, social para los inmigrantes y laboral para los empresarios y dejarse de propuestas de maquillaje».

Por esto, ven que «el Delegado del Gobierno en Extremadura debería ser más escrupuloso en cuanto a las convocatorias de reuniones de trabajo, no se puede convocar una reunión para tratar un problema de mano de obra en el sector agrario en la Región y no convocar a los legítimos representantes del sector afectado, por este motivo exigimos al Delegado del Gobierno que para tratar estos asuntos convoque a las Opas y además a quien estime oportuno».

Asimismo, tampoco entienden las afirmaciones de las máximas responsables de los sindicatos de trabajadores de la región que afirmaron «que no existe carencia de mano de obra en Extremadura, que el problema es por las condiciones de trabajo que imponen los empresarios. El mercado del trabajo en Extremadura está regulado por los distintos Convenios Colectivos de Trabajo negociados y firmados entre otros por estos dos sindicatos, por lo que no se entiende que firmen unas condiciones laborales y a continuación afirmen que los trabajadores extremeños no quieren trabajar por las condiciones de trabajo que vienen reflejadas en estos convenios colectivos», recuerdan desde Unión Extremadura.