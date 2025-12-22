Tierra de Sabor muestra su lado más solidario al entregar 300.000 euros a tres entidades sociales para que distribuyan alimentos

La Junta de Castilla y León, a través de la marca de garantía Tierra de Sabor, ha mostrado su lado más solidario y ha concedido una subvención de 300.000 euros a Cruz Roja, Cáritas y Banco de Alimentos para la adquisición y distribución de lotes de alimentos entre personas y familias en situación de vulnerabilidad durante la Navidad.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ASAJA León María González Corral, ha hecho entrega esta mañana de estas ayudas a los responsables de las tres entidades sociales “volviendo a demostrar el lado más solidario de la marca de garantía Tierra de Sabor y, a través de ella, de las más de 900 empresas que la integran”, ha explicado.

Con esta acción, que viene celebrándose desde el año 2020, se une la fortaleza del sector agroalimentario de la Comunidad y la labor imprescindible que desarrollan las entidades sociales sobre el terreno, “sin cuya presencia y aportación constante y discreta Castilla y León no sería lo mismo”, ha añadido.

En este sentido, González Corral ha subrayado que la marca de garantía del ‘corazón amarillo’, creada por la Junta de Castilla y León en el año 2009, no es solo una herramienta de promoción de los alimentos de calidad, sino también “un instrumento al servicio de la cohesión social y del bienestar de las personas”, además del reflejo de los valores de la Comunidad, “como son la solidaridad, el compromiso colectivo y la responsabilidad con las personas y el entorno”.

La iniciativa, alineada con el lema ‘El Sabor Que Nos Une’ que implica el patrocinio de la Selección Nacional de Fútbol, refuerza su dimensión humana y social, y pone en valor la capacidad de los alimentos de Castilla y León para unir territorio y personas, sector agroalimentario y sociedad, calidad y solidaridad, “permitiendo compartir lo mejor de nuestra tierra con quienes más lo necesitan”, ha indicado la consejera.

ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDADES Y CAJAS REGALO PARA UN SECTOR SOLIDARIO

La ayuda concedida permitirá a las tres entidades adquirir productos de calidad certificados bajo la marca Tierra de Sabor. Tal y como se ha establecido, el 75 % de la subvención se destinará a la compra de alimentos de primera necesidad, mientras que el 25% restante se empleará en la elaboración de cajas regalo con productos agroalimentarios de Castilla y León, que se distribuirán especialmente en las fechas navideñas, aportando un valor añadido a las familias beneficiarias.

Banco de Alimentos, Cruz Roja y Cáritas representan tres pilares de la acción social en Castilla y León. Su capilaridad territorial, su capacidad de respuesta y el compromiso de sus equipos técnicos y voluntarios les permiten llegar a miles de personas que atraviesan situaciones de dificultad. Desde la Junta de Castilla y León se reconoce su papel esencial y se pone en valor su trabajo diario, discreto y eficaz, al servicio de quienes más lo necesitan.

Los cerca de 6.000 productos amparados por Tierra de Sabor son el reflejo del esfuerzo de agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias de Castilla y León, y están estrechamente ligados al territorio y a su identidad. Que estos alimentos lleguen a personas en situación de vulnerabilidad supone compartir lo mejor de la tierra con quienes más apoyo necesitan, garantizando calidad, seguridad y confianza.

“El gesto que estamos protagonizando hoy, además de ser una muestra de agradecimiento al trabajo de estas ONG y un llamamiento a la esperanza, se convierte en la expresión de una forma de entender la colaboración entre instituciones y la representación de lo que es la agroalimentación de Castilla y León: un sector solidario fuerte y orgulloso de su identidad y su gente”, ha concluido González Corral.