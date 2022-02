Tiempo de campaña electoral

José Antonio Turrado / Secretario General de ASAJA Castilla y León

Vivimos unas semanas con los políticos volcados en el proceso electoral que determinará la formación de nuevo gobierno de Castilla y León para los próximos años. No vamos a criticar a los políticos porque ahora se acerquen a nosotros para darse a conocer y para presentarnos sus propuestas, y lo que sí podemos es criticarles que no lo hagan fuera del periodo electoral, cuando seguramente serían más creíbles de lo que lo son ahora. Tampoco vamos a sentirnos molestos porque en esta ocasión sí se haya hablado mucho del campo y de la ganadería, y sean habituales estampas de candidatos subidos a un tractor o dando ruedas de prensa entre el balido de los rebaños de ovejas. En esto de hablar de lo nuestro y acercarse a nuestros pueblos hemos avanzado con respecto a procesos anteriores, aunque, que nadie se engañe, no es que se haya producido un cambio genético, se debe simple y llanamente a las circunstancias del momento.

Otra cosa distinta es quiénes vienen a hablar de nuestros asuntos, qué conocimiento tienen de nuestros problemas y de sus soluciones, y qué grado de compromiso van a tener si de verdad llegan a asumir responsabilidades de gobierno. De lo nuestro hay pocos que sepan, nuestra gente en raras ocasiones escala a puestos de responsabilidad en partidos e instituciones, y cuando llega alguno, con frecuencia se deja arrastrar por un principio de disciplina partidista que llega a anular su buena intención y voluntad. La solución no es que de lo nuestro hablen los ingenieros, ni los veterinarios, ni tan siquiera los agricultores o los ganaderos, la solución es que de lo nuestro hablen y decidan gente formada, conocedora de la materia, independiente en la toma de sus decisiones, honrada, trabajadora, y comprometida con lo que el campo es y representa. Esto, que parece sencillo, casi nunca se produce, y esa es la principal razón por la que los del campo tenemos un cierto desafecto con quienes cada cuatro años nos piden el voto.

Como declaración de principios, ASAJA quiere gobiernos fuertes y estables, gobiernos que primen a los empresarios que arriesgan su capital y ponen su conocimiento y su trabajo por delante, que es lo que hacemos los agricultores, y quiere gobiernos que además de gobernar bien el territorio tengan voz que se escuche y tenga en cuenta en el Estado y en la Unión Europea.

ASAJA se compromete a trabajar con el nuevo gobierno de Castilla y León para que el sector primario mejore en peso y relevancia y contribuya como nunca a impulsar la economía. Se compromete a luchar por un territorio rural donde además de ejercer la actividad se pueda vivir con la dignidad que exigen los tiempo, y para eso se requiere tener una buena interlocución con todo el gobierno y no solamente con el titular de los asuntos agrarios.