Termina la cosecha de algodón con rendimientos algo mejores al año pasado y a las previsiones iniciales pero con un descenso de la superficie

La organización agraria ASAJA Córdoba ha informado de la finalización de la cosecha de algodón con un balance de campaña de rendimientos ligeramente mejores al año pasado y por encima de las previsiones iniciales al inicio de la campaña. También ha habido una reducción de superficie debido al escaso rendimiento de este cultivo en las principales zonas productoras de la provincia de Córdoba, como son La Campiña Sur (Santaella y Puente Genil), el Alto Guadalquivir (Villafranca y El Carpio) y la Vega del Guadalquivir (Hornachuelos, Palma del Río y Posadas).

Asaja explicó que los rendimientos en esa campaña han rondado entre los 2.500-3.000 kilos por hectárea, según las zonas, frente al año pasado cuando se obtuvo unos 1.200 kilos por hectárea debido fundamentalmente a la plaga de Earias, que afectó en junio.

Por otro lado, en la presente campaña se han sembrado 2.200 hectáreas, frente a las 2.500 del año anterior, lo que confirma “la tendencia descendente de los últimos años”. Muchos agricultores están optando por abandonar el cultivo debido a que “los precios percibidos no cubren los costes de producción y a la escasez de herramientas eficaces para el control de plagas, que además resultan ineficientes y de elevado coste”.

Desde ASAJA Córdoba, “volvemos a reivindicar medidas urgentes que permitan garantizar la viabilidad del cultivo del algodón, estratégico para muchas explotaciones agrarias de la provincia porque sin precios justos, sin herramientas eficaces para la lucha fitosanitaria y sin apoyo decidido por parte de las administraciones, el algodón corre el riesgo de desaparecer del campo cordobés” pese a un mejor resultado de lo que marcaban las previsiones iniciales.