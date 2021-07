Teresa Ribera se convierte en una ‘ministra a la fuga’ y no acudirá a Zamora para evitar la protesta ganadera por el lobo

COAG, Upa y Asaja de Zamora han desconvocado la concentración que tenían previsto llevar a cabo contra Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, este próximo viernes en la Plaza Viriato de la ciudad zamorana. La titular del MITECO ha decidido convertirse en una ‘ministra a la fuga’ y ha decidido no acudir al acto sobre consumo energético en el que tenía previsto participar, y por ello, las organizaciones agrarias han considerado que la concentración no tendría lugar.

Sin embargo, esta negativa de la ministra de no acudir finalmente a Zamora, la consideran ya un triunfo. Las organizaciones agrarias acordaron recientemente llevar la protesta contra Teresa Ribera a cualquiera de las ciudades donde acuda este verano, para manifestar su enérgica oposición a la idea del MITECO de incluir al lobo en el LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) hecho que perjudica enormemente a los ganaderos.

Esta operación de ‘ministra a la fuga’, es la segunda que se produce después de que las asociaciones diseñaran el calendario de “protestas de compañía”, o sea, reivindicarse allí donde se desplace la ministra. Teresa Ribera tampoco acudió el pasado 24 de junio a Santander, para participar en un curso de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, donde se le tenía preparado otro caliente recibimiento por parte de los ganaderos. En aquella ocasión fue por la celebración del Consejo de Ministros Extraordinario que trató la bajada del iva eléctrico y el fin de las mascarillas en exteriores.

Las opas querían pedir a la titular del MITECO que pare la orden ministerial que quiere llevar a cabo sobre la especial protección del lobo aumentando su protección y prohibiendo de esta forma su caza en todo el territorio nacional. Pues los ganaderos zamoranos “no estamos dispuestos a aceptar que se ataque de esta forma tan lesiva a la ganadería de la provincia y al medio rural en su conjunto, negándonos a seguir dando de comer a los lobos ante la complacencia de políticos y pseudoecologistas que quieren hacer desaparecer la actividad ganadera”.