Tercera caída del precio del cerdo en Mercolleida desde el foco de peste porcina mientras llegan los primeros despidos en el sector

El precio del cerdo cebado ha caído seis céntimos este jueves en la junta de precios de Mercolleida en la tercera sesión consecutiva, con descensos en la lonja, que ha situado el kilo en vivo en 1,04 euros, por lo que el lechón ha bajado dos euros y la cerda, dos céntimos.

El director general de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, ha asegurado que con el consenso de los operadores de la junta de cerdo cebado Mercolleida ha decidido no volver a saltar su límite de 6 céntimos al alza o a la baja y anunciar una bajada de 6 céntimos, la «máxima autorizada».

«La situación sigue siendo muy complicada y grave por la peste porcina, con alguna mejoría simplemente por el paso de tiempo y alguna clarificación con países terceros», ha remarcado Bergés, que ha insistió en que lo básico es volver a abrir países terceros, Japón y Filipinas, sobre todo, y que no haya focos nuevos, que todo se pueda delimitar al foco inicial».

PRIMEROS DESPIDOS EN EL SECTOR CÁRNICO CATALÁN POR LAS CONSECUENCIAS DEL BROTE DE PESTE PORCINA

Asimismo, el brote de peste porcina ha provocado la presentación de un primer Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta a un total de 458 trabajadores del sector cárnico de Santa Eugènia de Berga (Barcelona).

El expediente, aprobado por el departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, ha sido solicitado por la empresa GCT Plus por causas de fuerza mayor, según han informado fuentes de esta consellería.

Los trabajadores de GCT Plus afectados por el ERTE desempeñaban su actividad laboral cedidos en cuatro empresas de Santa Eugènia de Berga, que han decidido prescindir de ellos y enviarlos de nuevo a la ETT de origen. El expediente aprobado por la Generalitat permitirá a estos trabajadores cobrar ahora la prestación por desempleo.

Hasta el momento, ha trascendido solo que la empresa cárnica Grupo Jorge decidió, al inicio del brote de peste porcina, prescindir de 300 trabajadores temporales que procedían de ETT.

AUTORIZACIÓN PARA CAZAR JABALÍES SIN LÍMITE HASTA ENERO EN CASTILLA Y LEÓN AL DECLARARSE EMERGENCIA CINEGÉTICA

Por su parte, la Junta de Castilla y León ha anunciado este jueves que va a declarar la «emergencia cinegética» para permitir cazar jabalíes sin límite y por todas las modalidades posibles al menos hasta el próximo mes de enero, para controlar su expansión dentro de un plan preventivo respecto a la peste porcina africana.

La idea es incrementar el número actual de 52.000 jabalíes abatidos al año para «reducir la población» de esta especie, que es la que ha servido para detectar la presencia en Cataluña de la peste porcina, mientras que la estimación poblacional de jabalí en Castilla y León es de unos 250.000 animales, según los datos aportados en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.