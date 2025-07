Tensión por la Interprofesional de la DO Valdepeñas: acusan al consejero de CLM de «no solo de creerse el puto amo, sino que lo demuestra»

La asociación Agricaman critica que el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, haya promovido la nueva Interprofesional de la DO Valdepeñas excluyendo a parte del sector agrícola.Y parafraseando las palabras de García Page sobre Pedro Sánchez, “Martínez Lizán parece que se cree el puto amo”. Pues en esta ocasión, no solo lo parece, lo ha demostrado»

La organización de Agricultores y Ganaderos Independientes de Castilla-La Mancha denuncia que el anuncio de la creación de la nueva Interprofesional de la Denominación de Origen Valdepeñas, promovido por el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, «no puede considerarse un logro ni un ejercicio de consenso, ya que ha sido llevado a cabo excluyendo deliberadamente a buena parte de las organizaciones agrarias y agricultores de base», aseguran en una nota de prensa.

Desde Agricaman lamentan que, «una vez más, el consejero actúe como si estuviera por encima de la representatividad democrática, imponiendo decisiones sin escuchar a todos los interlocutores legítimos. Estamos en un Estado de Derecho, donde la libertad de expresión y la participación deben estar garantizadas. Sin embargo, Martínez Lizán sólo da voz a quienes le conviene, silenciando al resto y construyendo una estructura que nace coja, sin legitimidad ni respaldo real del conjunto del campo».

«En vez de representar a todos, el consejero ha optado por seleccionar con quién habla, quién participa y quién queda fuera. Eso no es consenso, eso es autoritarismo. Y, como ha dicho el propio presidente Page en más de una ocasión respecto a Pedro Sánchez: “Martínez Lizán parece que se cree el puto amo”. Pues en esta ocasión, no solo lo parece, lo ha demostrado», afirman desde Agricaman.

DINERO PÚBLICO PARA UNA ESTRUCTURA SIN BASE Y UNA OPORTUNIDAD PERDIDA

La Interprofesional de la D.O. Valdepeñas accede ahora a fondos públicos —subvenciones, ayudas comunitarias, financiación indirecta— y se nutrirá también de las cuotas obligatorias de productores y bodegas. Por eso, la organización agraria se pregfunta si «¿Es justo que se financie con el dinero de todos una entidad que no representa a todos? ¿No debería el consejero garantizar la participación plural antes de abrir el grifo del presupuesto?»

Desde Agricaman rechazan este uso arbitrario de recursos para consolidar un modelo cerrado y excluyente. «El campo necesita soluciones, no escenificaciones vacías. Apoyamos la existencia de una Interprofesional fuerte y legítima, pero no construida desde la imposición. La D.O. Valdepeñas necesita unión, sí, pero no una unión de cartón piedra, sino una de verdad: con todos dentro, con diálogo sincero y con respeto a la diversidad del sector».

Por todo esto, Agricaman exige: