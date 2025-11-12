Tensa calma en el mercado de los cereales sin variaciones significativas a la espera del informe USDA del viernes

Después del cierre más largo de la historia del Gobierno federal de EE. UU., que ha dejado desde el 30 de septiembre sin información de los mercados agrícolas, este 14 de noviembre viernes el informe USDA publicará su nuevo informe WASDE (Estimaciones mundiales de oferta y demanda agrícola) y los mercados se preparan para una jornada intensa, son muchos los elementos que pueden cambiar y la combinación de todos ellos puede provocar volatilidad.

Para el maíz los expertos pronostican una bajada de rendimientos en EE. UU., puesto que en algunos estados estos han sido decepcionantes, por lo tanto, sería de esperar una reacción positiva en los precios.

Respecto al trigo se sigue dando por hecho que hay mucha oferta en el hemisferio norte, con grandes exportadores como Rusia y Kazajistán que coincide con la cosecha en el hemisferio sur, con Argentina y Australia con muy buenos rendimientos.

Qué hay que analizar en este informe:

Rendimientos de maíz y su consumo interno en EE.UU.

Producción de Brasil tanto de maíz como de soja.

Revisión de las exportaciones de EE. UU. en maíz y soja.

Importaciones chinas con origen en EE.UU. y Sudamérica.

Leve subida en el precio de la leche de oveja, con mucha menos oferta debido a la estacionalidad.

Estabilidad en los forrajes con una leve reactivación en el precio de la paja de un euro en tonelada.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 12-11-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 194,00 194,00 = Cebada ** 187,00 189,00 ▲ Triticale 185,00 185,00 = Centeno 167,00 167,00 = Avena 137,00 138,00 ▲ Maíz * 215,00 215,00 =

* Maíz destino secadero.

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,40 1,40 = Negra 2,90 2,90 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 2,05 2,05 = Plancheta 2,10 2,10 = Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León 1,55 1,55 = Redonda 1,40 1,40 =

PATATAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Agria 120 120 = Jaerla 100 100 = Kennebec 130 130 = Red Pontiac 120 120 = Red Scarlett 100 100 = Yona 100 100 =

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 180,00 180,00 = Alfalfa paquete deshidratado 225,00 225,00 = Paja 1ª (Cebada) 29,00 30,00 ▲ Veza forraje de 1ª 130,00 130,00 = Forraje 100,00 100,00 =

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Leche de vaca 0,520* 0,520* =

* Precio leche entregada mes octubre-noviembre

3,7 materia Grasa

3,10 proteína

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,10217* 0,10818* ▲ Leche de cabra 0,12020* 0,12020* =

E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes octubre.

Media provincia León E.Q. mes de octubre leche oveja 13,09 y leche cabra 8,99 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg 7,30 7,30 = Cabritos hasta 11 kg 7,30 7,30 = €/Unidad €/Unidad Corderos 12,1-15 kg 100,00 95,00 ▼ Corderos 15,1-18 kg 105,00 100,00 ▼ Corderos 18,1-23 kg 105,00 105,00 = Corderos 23,1-27 kg 110,00 110,00 = Corderos 27,1-35 kg 120,00 120,00 = Ovejas vida merina 130,00 130,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf (Sin carta) 180,00 180,00 = €/kg Vivo €/kg Vivo Ovejas sacrificio 1ª 1,20/1,50 1,20/1,50 = Ovejas sacrificio 2ª 0,50/1,20 0,50/1,20 =