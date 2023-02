Tendencia a la baja en los cereales en una lonja del Ebro donde destaca una nueva subida con fuerza de huevos y lechones

FRUTOS SECOS: Sigue la tendencia a la baja en el mercado de las almendras con una operativa corta y aparece el signo negativo en tablilla después de semanas sin casi movimientos. El mercado continúa parado, tanto para el destino nacional como el internacional, con la almendra americana también con poca operativa, y sin cambios en su cotización, aunque con una leve tendencia a la baja.

PORCINO: Sigue instalado el signo positivo en la tablilla del porcino y con nuevas subidas en las cotizaciones. La falta de animales y el mantenimiento de alto trabajo en los mataderos permiten mantener la tendencia positiva otra jornada más. La oferta de animales -aunque menor que otros años- es la que hay y a los mataderos les está costando conseguir animales para cubrir sus necesidades estructurales.

Con los mercados asiáticos retirados a la espera de que China vuelva a comprar, el mercado se centra en Europa con unos precios de la carne que van aumentando. Pese a ello, el comprador comienza a estar reticente a nuevas subidas y los consumos van bajando, aunque se mantienen altos todavía.

LECHONES: No hay freno en la corriente alcista en la que está instalado el lechón y esto conlleva a una nueva subida en la tablilla, situación que se expande por toda Europa. La demanda sigue presionando a una oferta corta que no cuenta con la entrada de animales de Holanda para cubrir los pedidos de unos compradores que tienen prisa por adquirir animales ante unos precios que no paran de subir.