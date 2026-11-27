Tecnología con boina #ForoDATAGRI. Marta Llorente / Ganadera de porcino y viticultora de la DO Ribera del DueroMarta Llorente / Ganadera de porcino y viticultora de la DO Ribera del Duero

El Foro DATAGRI es el encuentro de referencia en España sobre innovación, tecnología y transformación digital en el sector agroalimentario. Allí se habla de mecanización, tecnificación, robotización, optimización de recursos, gestión de datos, inteligencia artificial, automatizaciones y todo lo bueno que eso conlleva para el #sectorprimario.

Me invitaron a participar en la mesa redonda sobre conclusiones de la jornada por mi perfil de agricultora y ganadera que trabaja la tierra y los animales día a día. Así que me puse a “conclusionear”.

Todo avance tecnológico es bueno, es progreso y si te quedas atrás, mueres. Ahora bien, aplicar toda esta tecnología tiene que generarnos una rentabilidad real en las explotaciones y esa rentabilidad no sólo pasa por eficiencia en la siembra o abonados y tratamientos fitosanitarios localizados, no sólo pasa por tecnología aplicada en nuestras granjas, pasa también por las inversiones que conllevan utilizar esos sistemas tan guais y cuánto tiempo tardarás en amortizar esa inversión. Ahí la cosa cambia, porque a simple vista todos estos avances tecnológicos nos van a solucionar casi casi la vida, pero en cuanto nos tocan el bolsillo…

Hay muchas empresas que nos ofrecen miles de soluciones súper mega eficaces para ser más rentables, más eficientes, más sostenibles y trabajar menos y más cómodos, pero como usuaria, me veo desbordada de información y de excesiva complejidad de ciertos equipos, por no hablar de la no interoperabilidad entre estos sistemas. Cada uno te ofrece lo suyo; cuaderno digital, fertilización eficiente, mapas de rendimiento, climatología, pluviometría, control de costes, pero te encontrarás con cientos de apps diferentes donde en cada una de ellas tendrás que introducir los mismos datos de base.

¿Hablamos de la propiedad de los datos? Los agricultores somos productores de alimentos, pero también nos hemos convertido en productores de datos. Datos que son nuestros y sólo nuestros, pero que las apps utilizan, aunque sea de manera anónima. No pagan por quedarse con tus datos, pagas por utilizar sus equipos y trabajas para facilitar el trabajo a la administración, ¿os acordáis del cuaderno digital? Pues eso. La información es poder.

Por cierto, ¿los que trabajamos el campo no éramos esos que no valíamos para otra cosa y como última opción nos teníamos que quedar a trabajar la tierra? Cómo ha cambiado el cuento, hemos pasado de no servir para otra cosa, a que además de ser agricultores, tenemos que saber de mecánica, de hidráulica, de meteorología, de informática, de última tecnología, somos investigadores, administrativos, productores de datos…

Recordemos que el sector primario es un sector envejecido y que la gente que no es nativa digital ni sabe ni puede aprender tanta novedad. Como reclamo para los jóvenes que entren en el sector, maravilloso, pero por desgracia entran menos de los que salen.

Como conclusión final, me gustaría volver a poner encima de la mesa que por mucha tecnología que haya en el campo, detrás siempre tiene, y debe, haber una persona y esa persona es el agricultor y el ganadero, el que no sabe de datos pero sabe de cultivar la tierra y cuidar animales, en definitiva, sabe de alimentarte tres veces al día.