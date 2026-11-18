Donaciano Dujo / Presidente de Asaja Castilla y León

Volvemos a tener que elegir papeleta para votar. Solo han pasado ocho meses desde que lo hicimos para decidir el gobierno de Castilla y León y dentro de apenas seis meses, en mayo del año que viene, las municipales. En mi opinión, son muchas elecciones en poco tiempo. Las decisiones políticas se desvirtúan, en busca de votos perdidos, o se retrasan, porque nadie quiere arriesgarse a perder apoyos. Nuestro país continúa funcionando gracias a que los ciudadanos siguen haciendo su trabajo. Los políticos luchan por el poder, abandonan la ejecución, esparcen promesas y arremeten contra sus rivales. Una crispación sostenida por este calendario continuo de elecciones que al final se transmite a la calle.

Aunque la relación diaria de los agricultores y ganaderos es sobre todo con su comunidad autónoma, lo cierto es que el Gobierno nacional, y en concreto el Ministerio de Agricultura, tiene un poder importante para definir políticas comunes y para defender a España en Europa o en el resto del mundo. Y todavía puede ser más definitivo el papel del Ministerio a partir de la PAC 28/34, ya que todo apunta a que cada Estado miembro tendrá más capacidad de decisión y ejecución. La “renacionalización” está sobre la mesa, y obligará a retratarse a cada país, que tendrá que responder, también con dinero, por sus propios agricultores, lo que puede ser un arma de doble filo.

Ese será uno de los dos retos decisivos para el próximo ministro o ministra que, por qué no, podría ser de Castilla y León: ya nos toca. El otro es la rentabilidad de las explotaciones, que está en vilo, sobre todo por los costes del gasóleo y los fertilizantes. Solo hace unos días fue la última gran movilización del campo español, que quedó en suspenso tras producirse, ese mismo día, el trágico accidente de tren de Toledo. Pero la soga sigue apretando el cuello de los agricultores, y el calendario de protestas está abierto.

Junto a esos retos, debe ser decisiva la voz de España para que haya acuerdos comerciales justos y se respete el principio de reciprocidad. Y ya dentro de nuestro país, reclamamos una política hidráulica ambiciosa, reforzar los seguros agrarios, apoyar la incorporación de los jóvenes al sector y la financiación de las explotaciones, y propiciar un marco fiscal que entienda las peculiaridades del sector agrario. Importantísimo para los ganaderos es articular una sanidad animal coherente y coordinada en todo el país, que tiene que ir de la mano de la gestión de la fauna salvaje, incluyendo el lobo. Y, por supuesto, seguiremos pidiendo que se proteja el suelo agrícola frente a usos especulativos y ajenos al mundo rural.

Mande quien mande, estaremos al lado del Gobierno cuando nos escuche y actúe en consecuencia, y estaremos en la calle cuando nos dé la espalda. En ASAJA no tenemos votos cautivos: solo nos debemos a los agricultores y ganaderos. Que a nadie le quepa la menor duda.