Subidas, pero con cautela, en la lonja de León en un mercado de cereales que no cree en una recuperación de precios

Ligera subida de los cereales en la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 5, aunque la cautela sigue siendo la protagonista como si el mercado no acabase de creerse una recuperación de precios. Quizás, porque como dice el refrán “el gato escaldado del agua fría huye” y nadie quiere quedar pillado si el mercado se da la vuelta

Los indicadores internacionales mandan señales contradictorias, que no ayudan a clarificar la situación ni a definir si habrá o no una recuperación de precios. Mientras Europa aumenta las estimaciones de cosecha para la campaña 2023-2024, la sequía empieza a hacer estragos en España y si en próximas fechas no llueve hablaremos ya de pérdidas en el granero peninsular que es Castilla y León.

A todo esto, hay que sumar, que los insumos (fertilizantes, gasoil, etc.) siguen a precios muy altos y por tanto la rentabilidad del agricultor, ante nuevas bajadas de precios se verá comprometida, pudiendo incluso entrar en pérdidas.

Por lo demás, sesión anodina donde solamente lechazos y cabritos aumentan su precio pasando de 4,15 €/Kg vivo a 4,45 €/Kg vivo.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 05-04-23 DE LA LONJA DE LEÓN

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 268,00 270,00 ▲ Cebada ** 249,00 249,00 = Triticale 253,00 255,00 ▲ Centeno 242,00 244,00 ▲ Avena 250,00 252,00 ▲ Maíz * 267,00 267,00 =

*Maíz con menos del 15% de humedad.

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,60 1,60 = Negra 3,25 3,25 = Palmeña Redonda 2,20 2,20 = Planchada 1,80 1,80 = Plancheta 2,00 2,00 = Pinta 1,40 1,40 = Riñón de León 1,70 1,70 = Redonda 1,35 1,34 =

PATATAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Agria 420,00 420,00 = Jaerla S/C S/C Kennebec S/C S/C Red Pontiac S/C S/C Red Scarlett 370,00 370,00 = Hermes 350,00 350,00 = Yona 360,00 360,00 =

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 360,00 360,00 = Alfalfa paquete deshidratado 420,00 420,00 = Paja 1ª (Cebada) 60,00 60,00 = Veza forraje de 1ª 290,00 290,00 = Forraje 210,00 210,00 =

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Hasta 15.000 Litros/Mes 0,590 0,590 =

* Precio leche entregada meses ene-feb-mar

3,7 materia Grasa

3,10 proteína

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,1112 0,1112 = Leche de cabra 0,1172 0,1172 =

E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes marzo.

Media provincia León E.Q. mes febrero leche oveja 11,87 y leche cabra 9,38 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CYL).

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg. 4,15 4,45 ▲ Cabritos hasta 11 kg 4,15 4,45 ▲ €/Unidad €/Unidad Corderos 12,1-15 kg 50,00 53,00 Corderos 15,1-18 kg 80,00 80,00 = Corderos 18,1-23 kg 85,00 85,00 = Corderos 23,1-27 kg 90,00 90,00 = Corderos 27,1-35 kg 100,00 100,00 = Ovejas vida merina 90,00 90,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf * 100,00 €/kg Vivo €/kg Vivo Ovejas sacrificio 1ª 0,80/1,00 0,80/1,00 = Ovejas sacrificio 2ª 0,50/0,80 0,50/0,80 =

* Sin carta