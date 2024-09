Subida generalizada de precios de los cereales en España en septiembre tras varios meses con una tendencia a la baja

Los precios de los cereales han subido en septiembre en las lonjas españolas, en todos los productos, después de meses de una tendencia a la baja, según han informado este lunes a Efeagro fuentes de la patronal de comerciantes mayoristas Accoe, que sin embargo asume que el mercado internacional parece «desinflarse» al considerar que esa subida se debió a la incertidumbre puntual sobre las cosechas.

El mercado nacional ha reflejado los aumentos generales de la semana pasada en mercados internacionales de referencia como el de París (Euronext) y la Bolsa de Chicago (EEUU) y los precios han terminado «en verde» en todos los productos, en la primera semana cerrada del mes (hasta el viernes), según Accoe.

Ese escenario alcista, que se ha reflejado en todas las categorías de cereales, no se daba desde varios meses.

No obstante, las fuentes mayoristas han señalado que en el comercio internacional parece «desinflarse» esa subida, ya han percibido que se debió a la incertidumbre puntual sobre las cosechas.

Las cotizaciones españolas y sus cambios respecto a la semana anterior son: en trigo blando, 218,21 euros/tonelada (+0,71%); maíz, 223,21 euros/tonelada (-0,67%); cebada, 202,18 euros/tonelada (+1,15%); cebada de malta, 211 euros/tonelada (+0,48); trigo duro, 278,67 euros/tonelada (+0,87%) y avena, 217,00 euros/tonelada (+1,01%).

En el caso de la avena. en especial la de Extremadura, cabe destacar que la organización agraria Coag Extremadura ha lamentado no una tendencia a la baja sino la ausencia de ventas durante este año, ya que como aseguran «este año no hay mercado ni precio, no se compra ni un kilo”.

Respecto a enero de 2024, en las lonjas españolas los precios del trigo blando han bajado un 27,9%; los del maíz un 4,23%; los de la cebada un 12,64%; los de trigo duro un 24,17%; los de la cebada de malta un 16,02% y los de la avena un 30,49%.