Sostenibilidad y talento rural: 57 opciones de Fademur para una compra responsable y con impacto social en su Catálogo de Emprendedoras

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) lanza el Catálogo de Emprendedoras Rurales en Red, una publicación que reúne 57 emprendimientos liderados por mujeres de toda España, seleccionados por su aportación al desarrollo económico, social y sostenible del medio rural.

Aunque su presentación tiene como objetivo apoyar las compras responsables durante la campaña navideña, el catálogo permanecerá disponible durante todo el año, consolidándose como un escaparate permanente del talento y la diversidad productiva de las mujeres emprendedoras del entorno rural.

La edición del catálogo se organiza en tres grandes categorías: agroalimentaria (productos de cercanía elaborados con prácticas sostenibles y métodos tradicionales actualizados), artesanía (creación artística y utilitaria que recupera técnicas locales, materiales de proximidad y diseño contemporáneo) y agroturismo (alojamientos rurales, experiencias vinculadas al territorio y propuestas de turismo responsable).

Cada categoría pone de relieve cómo las emprendedoras están combinando raíces, innovación y sostenibilidad para generar nuevas oportunidades en sus pueblos y comarcas.

SÍMBOLOS QUE CUENTAN HISTORIAS DE RESILIENCIA Y COMPROMISO

El catálogo recoge iniciativas que han sido seleccionadas por su contribución directa al tejido social local, ya sea por generar empleo, revitalizar oficios tradicionales o impulsar actividades culturales y educativas en su entorno.

Además, el catálogo incorpora tres símbolos distintivos que permiten identificar el recorrido, los valores y el impacto de los proyectos incluidos.

Así, varios de los 57 emprendimientos llevan el símbolo de “afectados por la DANA” o el de “afectados por los incendios”, unos distintivos que reconocen la capacidad de estas mujeres de superar adversidades climáticas como la DANA del pasado año o los incendios del último verano. Estas emprendedoras han mantenido activos sus proyectos a pesar de daños materiales, pérdidas económicas y paralizaciones temporales, demostrando una resiliencia extraordinaria.

Otro de los distintivos que podemos encontrar en el catálogo es el de “Etiquetado Responsable” de Fademur. Un sello que certifica criterios como sostenibilidad ambiental, impacto social, comercio justo, igualdad y compromiso con el territorio. Este reconocimiento permite al consumidor identificar fácilmente productos éticos, trazables y alineados con los ODS.

IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO: UNA PRIORIDAD PARA FADEMUR

El catálogo forma parte del trabajo que Fademur desarrolla desde hace años para visibilizar, acompañar y fortalecer el emprendimiento liderado por mujeres rurales, que se enfrentan a retos como la despoblación, la falta de infraestructura empresarial, la desigualdad en el acceso a financiación o la brecha digital.

“Este catálogo demuestra que las mujeres rurales sí están transformando el medio rural. No solo generan empleo y riqueza, sino que velan por la sostenibilidad de sus territorios y mantienen vivo el patrimonio cultural y productivo de nuestros pueblos”, subraya Teresa López, presidenta de Fademur.

Además, con esta iniciativa la organización anima a instituciones, comercios, empresas y ciudadanía a apostar por un consumo responsable, de proximidad y con impacto social positivo, especialmente en momentos de alta demanda como la Navidad.

No obstante, aunque se hayan elegido las fechas navideñas para su lanzamiento, el Catálogo de Emprendedoras Rurales en Red está concebido como un recurso permanente, que se actualizará con nuevos proyectos y permitirá a consumidores, distribuidores y agentes turísticos conocer de primera mano la oferta de productos y servicios sostenibles del medio rural.