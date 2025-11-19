SOS Rural, Ecología y Libertad y Campiña Norte advierten de que acudirán a los tribunales si se concede las licencias «de las plantas solares ilegales»

La alianza formada por SOS Rural y por la Asociación Ecología y Libertad, junto a la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, ha informado a la alcaldesa de Lopera (Jaén), Carmen Torres, de que si concede las licencias «a los proyectos fotovoltaicos ilegales que afectan a esta localidad —que suponen la tala de olivos tradicionales—, será llevada a los tribunales».

De este modo, SOS Rural, Ecología y Libertad y Campiña Norte le recuerdan a Torres y a su Ayuntamiento que las autorizaciones —sectoriales y ambientales— de las instalaciones fotovoltaicas que se prevén implantar en esta localidad «son nulas de pleno derecho, debido al fraccionamiento ilegal de un megaproyecto en varios —todos con una potencia instalada de menos de 50 MW—. Este fraude de ley busca, por un lado, evitar la competencia estatal en su aprobación sectorial, ya que un proyecto fotovoltaico con una potencia instalada superior a 50 MW es competencia estatal —del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)— y, al fraccionarlo, es aprobado por el órgano autonómico —Delegación Territorial de Industria y Energía de la Junta de Andalucía en Jaén—».

Por otro lado, consideran que «este fraude de ley busca evitar la realización de una evaluación ambiental ordinaria conjunta de todos los proyectos —de los que, por el contrario, se ha tramitado una evaluación ambiental separada y por el procedimiento simplificado—», según señalan en una nota de prensa.

“Hemos percibido constantes incongruencias y cambios de versión por parte del Ayuntamiento de Lopera, que intenta ahora justificar la aprobación de las licencias para los parques solares pese a sus compromisos previos, tanto con nosotros como con sus vecinos”, lamenta Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.

Así, se ha apreciado como el Ayuntamiento de Lopera, liderado por Torres, trata de avanzar en la concesión de licencias mientras el Plan Especial para la Ordenación de Actuaciones Vinculadas a la Generación de Energía Solar Fotovoltaica en el Término Municipal de Lopera (Jaén) queda paralizado por un requerimiento de Medio Ambiente.

El gabinete jurídico del Ayuntamiento de Lopera ha mantenido hasta ahora que suspendería el otorgamiento de licencias mientras se resolvían las revisiones de oficio presentadas por la alianza SOS Rural-Ecología y Libertad y que el plan especial se aprobaría en septiembre, activando una suspensión de licencias durante tres años —tal y como permite la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que especifica que, durante la tramitación del plan especial, el Consistorio de Lopera puede suspender el otorgamiento de toda clase de licencias urbanísticas de proyectos que afecten o contravengan aquello que se regula en ese instrumento de ordenación urbanística—.

En este sentido, Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad, ha resaltado que “tanto Industria como Medio Ambiente han confirmado que no existe resolución definitiva sobre los recursos y, de hecho, siguen pidiendo informes, por lo que no hay motivo legal para correr a conceder licencias, salvo la voluntad política de hacerlo”.