SOS de los ganaderos de extensivo ante la realidad del sector: «Sin relevo generacional, en 20 años nos extinguimos»

El presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas en Extensivo (Anggex), Felipe Molina, ha defendido la necesidad de asegurar el relevo generacional porque, de lo contrario, «en 20 años nos extinguimos»

Son algunas de las impresiones que expone a Efeagro en una entrevista en la que detalla las motivaciones por las que el sector ha decidido crear esta asociación, con sede en Córdoba, que tiene ya más de 500 socios ganaderos inscritos de todo el territorio nacional.

PREGUNTA: ¿Por qué se decide crear esta asociación?

RESPUESTA: Lo hicimos porque no había una asociación parecida en España. Había muchas plataformas, fundaciones o pequeñas asociaciones locales pero no había nada (para el sector) que unifique, que sea de verdad y reconocida con implantación nacional.

Hemos dado el paso porque creemos que es provechoso para los ganaderos en extensivo.

P: ¿Qué diferencia hay respecto a un sindicato agrario?

R: Somos una asociación gremial que queremos estar en mesas de trabajo donde se hable de extensivo. Un sindicato agrario al uso tiene muchos socios pero no son todos del extensivo. Pero con ellos podemos trabajar en cosas conjuntas como hemos hecho en el foro (de ganadería) en Toledo.

P: ¿Pueden entonces ser interlocutor válido en mesas del sector?

R: Creo que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha encontrado un interlocutor válido para la ganadería en extensivo. De hecho, cuando hemos ido al reciente foro de Toledo, así ha sido.

P: ¿Qué aportan respecto a las plataformas sobre ganadería existentes?

R: Estas plataformas no estaban constituidas por ganaderos; tienen muchos técnicos y gente que apoya al sector, que me parece bien, pero nosotros somos ganaderos. De hecho, los socios nos han pedido eso aunque luego contemos con técnicos, científicos o demás pero la premisa, para estar dentro, es ser ganadero y es lo que ha hecho que tanta gente se volcara en tan poco tiempo.

P: ¿Cómo será su dinámica de acción?

R: Uno de nuestros objetivos es hacer lobby y agruparnos con otras asociaciones europeas, porque en extensivo europeo nos conocemos todos. Hemos pensado en juntarnos y hacer lobby en Bruselas todas las asociaciones. Veo mejor hacer esa pinza que optar, por ejemplo, por crear un partido político pequeño al que le hace falta mucha estructura y al final se lo come la burocracia.

PAC MÁS VERDE: “NO HEMOS TENIDO QUE ADAPTARNOS PORQUE YA LO CUMPLÍAMOS PERO, A PESAR DE ELLO, NOS HAN REDUCIDO LOS IMPORTES. EN VEZ DE PREMIARNOS, NOS REBAJAN LAS AYUDAS”

P: ¿Cuáles son los principales retos para la ganadería extensiva española?

R: Los retos son parecidos para la ganadería española, para la del resto de Europa y de otras zonas del mundo.

El primero, y principal, es que hay que conseguir tener el relevo generacional suficiente porque la media de edad de los ganaderos españoles en extensivo es de 61 años; así que en 20 años nos extinguimos si no hay relevo. Para luchar contra ello, hay que dejar también un sistema productivo que sea económicamente viable, es decir, sostenibilidad económica.

P: ¿Y la sostenibilidad medioambiental, tan demanda a nivel comunitario?

R: Lo bueno que tiene la ganadería extensiva, y que todo el mundo identifica, es su sostenibilidad medioambiental porque somos los que mejor nos hemos acoplado a esta PAC más verde.

Nosotros no hemos tenido que adaptarnos nada porque ya lo cumplíamos pero, a pesar de ello, nos han reducido los importes. En vez de premiarnos, nos han rebajado las ayudas por hectárea de pastos.

Queremos un estudio de cuánto valor aporta una oveja, una cabra o un cerdo, cuánto hace de bien (para el medio ambiente) y traducirlo en una tasa para abonar como pago (al ganadero en extensivo).

Nos lo deben de pagar porque, si no, no podemos ser competitivos ni seguir con esta labor tan bonita que todo el mundo alaba.

P: En este contexto, y teniendo en cuenta que este domingo se celebraron elecciones al Parlamento Europeo, ¿qué esperan para la próxima legislatura?

R: Justo me he reunido con varios representantes de distintos partidos, que me lo han pedido ellos, y a todos les he dicho que quiero que se reconozca esa labor medioambiental, que la PAC pague lo que debe por ser más verdes que nadie y, si hace falta, poner una marca de calidad representativas a nivel nacional donde los productos de ganadería extensiva la tengan porque el consumidor lo demanda.

(Texto: Juan Javier Ríos / Efeagro)