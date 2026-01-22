Soria espera cera de 30.000 personas en Monte Valonsadero para poder presenciar en directo el eclipse del sol del próximo 12 de agosto

Soria apuesta por el Monte Valonsadero como escenario principal para observar y vivir el eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, cuando se prevé una afluencia de hasta 30.000 personas a la capital para observar este fenómeno.

La concejala de Turismo, Yolanda Santos, ha explicado que, bajo el lema ‘Soria, el eclipse en primera fila’, el Ayuntamiento de Soria difundirá este viernes en FITUR el logotipo oficial y la imagen de campaña vinculada a este fenómeno astronómico.

Santos ha insistido en que toda Soria ya ha colgado el cartel de ‘Completo’ para ese día y que el objetivo no es tanto una campaña de promoción en FITUR, sino aprovechar la ocasión para situarse, ampliar estancias y ofrecer una experiencia diferencial e imborrable.

Se ha referido al potencial de la ciudad con rasgos diferenciales entre los que ha mencionado «cielos limpios, horizonte despejado y un entorno natural único que permiten no solo ver el eclipse, sino vivir una experiencia completa», ha explicado.

TARJETAS DE RESERVA PARA EL ESCENARIO PRINCIPAL: MONTE VALONSADERO

Durante la presentación en FITUR se repartirán tarjetas-invitación concebidas como una llamada directa para guardar la fecha del 12 de agosto de 2026 y a planificar una estancia en la ciudad.

Estas tarjetas incluyen los datos clave del fenómeno, como la hora de inicio del eclipse, los 102 segundos de totalidad y la singularidad de poder contemplar el final coincidiendo con la puesta de sol, un hecho poco habitual y especialmente atractivo.

La concejala ha destacado que el eclipse no es solo un motivo turístico, sino «un fenómeno astronómico de primer nivel» que atraerá a miles de personas y situará a Soria bajo un importante foco mediático.

Por ello, el Ayuntamiento lleva meses trabajando de forma anticipada en una respuesta coordinada, que va más allá de la promoción y aborda aspectos clave como la seguridad, la movilidad, las comunicaciones, los aparcamientos y la logística.

Una de las decisiones estratégicas ha sido la elección del Monte Valonsadero como espacio principal para la observación, al reunir las mejores condiciones de visibilidad, capacidad y seguridad.

Ya se han delimitado las zonas óptimas desde las que se podrá contemplar el eclipse y se está trabajando en los accesos, la señalización y los servicios básicos con una previsión de afluencia de hasta 30.000 personas.

El Ayuntamiento prevé además un plan de movilidad específico, con lanzaderas de autobuses, zonas de aparcamiento y la invitación a realizar algunos desplazamientos a pie para favorecer una experiencia ordenada y segura.