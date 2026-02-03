Soluciones a la despoblación: Arenillas (Soria) busca familia con hijos ofreciendo una vivienda gratuita, trabajo de albañil y la gestión de su bar

La despoblación en el mundo rural español es un drama del que todo el mundo habla, todo el mundo dice qué se debe hacer pero del que, al final, poco se hace para frenarlo. Por eso, algunas iniciativas municipales son un claro ejemplo de lo que algunos municipios deben hacer para buscar su propias soluciones a su situación de desamparo. Este es el caso de la localidad de Arenillas (Soria), que busca una familia con hijos ofreciendo una vivienda gratuita, trabajo de albañil y la posibilidad de quedarse con la gestión de su bar.

Como señalan en una nota de prensa desde el propio municipio, la lucha contra la despoblación no cesa en este pequeño pueblo soriano. Tras más de 40 años de lucha continua de su Ayuntamiento y de su Asociación Cultural en los que han conseguido rehabilitar 7 viviendas municipales, hace este anuncio tras quedar una de las viviendas disponible.

Por eso, se busca una familia con hijos en edad escolar que dispondrían de transporte gratuito diario para ir al colegio de la comarca en Berlanga de Duero. Dicha familia podrá disponer de una vivienda gratuita a cambio de la gestión de su local social y además, hay disponible un puesto de trabajo como albañil. Las familias interesadas pueden optar a esta posibilidad rellenando el siguiente formulario.

Situado al suroeste de la provincia de Soria y limitando con Guadalajara, Arenillas se encuentra en la Comarca de las Tierras de Berlanga, apenas a 7km del despoblado de Cabreriza, epicentro del “Círculo Cabreriza 2025”, la zona cero de la despoblación en nuestro país, un área de 2025 km2 habitada por apenas 4.193 personas, poco más de 2 habitantes por km2.