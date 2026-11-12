Solo habrá cinco días de plazo para aceptar las subvenciones a las explotaciones avícolas afectadas por la enfermedad de Newcastle en 2026

El Gobierno de Castilla y León ha aprobado un plazo de cinco días para poder solicitar las ayudas previstas para las explotaciones afectadas por la enfermedad de Newcastle que rondarán el millón de euros.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha autorizado la concesión directa de subvenciones a los titulares de 176 explotaciones avícolas afectadas por la enfermedad de Newcastle en el año 2026 por un importe total de 968.000 euros. Hay que destacar que sólo hay cinco días de plazo para aceptar la subvención, hasta el martes 17 de noviembre.

Los beneficiarios de estas subvenciones son los 139 titulares de las 176 explotaciones avícolas inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) de Castilla y León que hayan resultado afectados por la enfermedad de Newcastle o por las medidas sanitarias extraordinarias adoptadas para su control durante este año 2026. Recibirán directamente la ayuda sin tener que aportar documentación justificativa adicional para acreditar su condición de afectados.

El abono se realizará mediante un único pago de 5.500€ por explotación, una vez aceptada la subvención y comprobado que, el titular de la explotación se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

La subvención deberá ser aceptada en el plazo de 5 días, es decir, desde el 11 hasta el 17 de noviembre. Si no se acepta en ese plazo se entenderá que el beneficiario renuncia a la subvención.

VER ORDEN CON ANEXO BENEFICIARIOS