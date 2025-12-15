Solidaridad navideña: donan 1.000 kilos de garbanzos al Banco de Alimentos de Guadalajara en dos iniciativas solidarias

APAG ha hecho entrega al Banco de Alimentos de Guadalajara de 1.000 kilos de garbanzos ensacados, que esta organización hará llegar a distintos centros asistenciales de la provincia y, a través de ellos, a las personas que los necesitan.

En concreto esta donación llegará a organizaciones como Proyecto Hombre, Afaus prosalud mental y a todos los asilos de la provincia. Es iniciativa se enmarca en la campaña “Ningún hogar sin alimentos”, impulsada por CaixaBank y Fundación La Caixa, junto a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), a través de los 54 bancos de alimentos asociados y sus entidades sociales colaboradoras en favor de las familias en situación de vulnerabilidad.

El presidente de APAG, Juan José Laso y el secretario general, Antonio Torres, acompañados de Victoria Huerta, referente agrario de Caixabank, hicieron la entrega a Carmen Hombrados, responsable del Banco de Alimentos de Guadalajara. Hombrados ha agradecido la colaboración y ha explicado la labor de esta organización, que lleva trabajando en Guadalajara desde 2001.

El Banco de Alimentos de Guadalajara ha atendido a un total de 17.100 personas en este año 2025; de ellos 13.000 adultos, 3.500 niños y 600 lactantes, entre los que ha repartido 70.812 kg de alimentos.

Por otra parte, esta Navidad APAG se ha implicado en la iniciativa “El Árbol de los Sueños” de CaixaBank que repartirá a más de 34.000 niños en situación de vulnerabilidad el regalo/regalos que piden en sus cartas a los Reyes Magos.

APAG ha recibido las cartas escritas de puño y letra de 50 niños y niñas vecinos de distintos puntos de la provincia y contribuye por primera vez, aportando los regalos para estos niños, a través de ONGs que trabajan en Guadalajara.