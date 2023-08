Solicitan que se amplíen las zonas afectadas por la sequía a toda la provincia de Toledo y en especial en las comarcas con más pérdidas

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ha solicitado este miércoles 23 la ampliación de las zonas afectadas por la sequía a toda la provincia de Toledo.

En un comunicado, la organización agraria ha lamentado que el Gobierno regional ha dejado fuera de las zonas afectadas por la sequía a las comarcas de La Campana de Oropesa, La Sierra de San Vicente, Talavera de la Reina y La Mesa de Ocaña.

Recuerdan que la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha publicó el 20 de julio la orden por la que se delimitan las zonas afectadas por la sequía al efecto de la consideración de la flexibilización de determinados requisitos de las ayudas directas del Pepac como causa de fuerza mayor dejando varias comarcas de la provincia de Toledo fuera de las zonas afectadas por la sequía.

Sin embargo, critican que el Gobierno de Page ha dejado fuera de las zonas afectadas por la sequía a las comarcas de La Campana de Oropesa, La Sierra de San Vicente, Talavera y La Mesa de Ocaña. Dichas comarcas han sufrido por igual los estragos de la falta de lluvia durante este año 2023 por lo que no ha habido cosecha de cereal por ello «no se entiende que se excluyan las comarcas nombradas».

Asimismo, lamentan que «el nuevo consejero de Agricultura debería saber que para considerar si una zona es afectada o no por la sequía hay que visitarla, no vale con fiarse de un indicador de escasez de lluvias. Dicho indicador de escasez de precipitaciones suma las precipitaciones caídas durante un periodo lo que puede llevar a error si en un mes cae lluvia y el resto de meses no cae nada de lluvia. En este caso al haber recibido lluvia en septiembre dicho indicador ha arrojado un resultado según el cual dichas zonas no sufren sequía, pero la realidad nos muestra que sí se han visto afectadas por la sequía porque el resto de meses no ha llovido nada de nada».

Por tanto, dado que no se ha recogido nada de cosecha en comparación con un año normal en las comarcas de La Campana de Oropesa, La Sierra de San Vicente, Talavera y La Mesa de Ocaña, Unión de Uniones solicita a Page que declare estas comarcas como zonas afectadas por la sequía.

«A Page le falta empatizar fundamentalmente con la comarca de Talavera, la de Oropesa y la Sierra de San Vicente que son zonas en las cuales hay una alta tasa de paro y si no se ayuda a los agricultores y ganaderos de la zona al final terminaran por vaciarse los pueblos de dichas comarcas» aseguran.