Solicitan la inclusión de más sectores agrarios en la orden que modifica los rendimientos del sistema de módulos de 2025

ARAG-ASAJA ha enviado una carta a la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, para que traslade al Ministerio de Hacienda la necesidad de incluir a varios sectores agrarios en la Orden que modifica los rendimientos aplicables para el IRPF de las actividades agrícolas y ganaderas, más conocidos como el sistema de módulos agrarios. Junto con la carta, se ha incluido un informe justificativo de la situación de todos estos sectores.

La organización también ha solicitado apoyo a las consejerías de Agricultura y de Hacienda, a las que ha remitido el mismo informe que incluye una relación de cultivos y zonas afectadas, especialmente por las tormentas, para que hacer efectiva la reducción de módulos en la siguiente Orden que publicará el Ministerio de Hacienda.

En dicho informe se indica el importante aumento de costes que han tenido que afrontar los agricultores y ganaderos de diversos sectores frente a las grandes pérdidas ocasionadas principalmente por las inclemencias meteorológicas (lluvias intensas, tormentas con granizo…etc.), además de por las enfermedades que han afectado tanto a cultivos como a explotaciones ganaderas.

Así, en el caso del viñedo, la campaña del pasado año se vio marcada por las consecuencias de las tormentas y el incremento de los costes de producción, derivados de la intensificación de los tratamientos fitosanitarios para hacer frente al mildiu. Esto lejos de aumentar la producción ha provocado una reducción muy significativa de los ingresos en las explotaciones vitícolas, comprometiendo su rentabilidad económica y su viabilidad a corto plazo.

Otros cultivos como frutales, cereal, la seta y del champiñón también se han visto afectados por las condiciones meteorológicas, así como por el impacto de enfermedades. En el caso del peral, y en menor medida del manzano, la presión del fuego bacteriano ha obligado a intensificar labores de saneamiento para eliminar el material vegetal afectado, incrementando los costes y reduciendo de forma notable la rentabilidad de las explotaciones. De la misma manera, la proliferación de la enfermedad del pelo en las explotaciones del champiñón ha impactado de forma muy grave en la rentabilidad de los cultivadores.

Para el sector ganadero, la sanidad animal ha adquirido un protagonismo muy relevante en 2025, debido a la coexistencia y reaparición de enfermedades de alto impacto sanitario y económico: gripe aviar, dermatosis nodular contagiosa y peste porcina africana que ha generado importantes pérdidas a las explotaciones ganaderas de la región ya que las medidas de prevención han supuesto un incremento de costes para los ganaderos del sector.

A este escenario se suma la presencia y expansión del lobo en esta región. El último censo riojano confirma una población de 71 ejemplares con presencia en 56 municipios de la Comunidad que han efectuado 250 ataques con centenares de animales muertos, heridos y desaparecidos.

Por todo ello, la organización plantea la inclusión de la reducción de módulos del cultivo del cereal, viñedo, frutales de hueso y pepita; champiñón, bovino de leche e intensivo de cebo, ovino y caprino intensivo, avícola y apícola, con carácter general, y en particular para los municipios más afectados por accidentes meteorológicos.