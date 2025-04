Solicitan ayudas para los afectados por la DANA que no podrán regar frutas de hueso ya que no alcanzarán la calidad para ser comerciales

La nueva campaña valenciana de frutas de hueso no escapa a las alargadas consecuencias de la DANA. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte de que decenas de parcelas de melocotones, nectarinas y albaricoques, especialmente en el Marquesat de la Ribera Alta, no van a poder regarse debido a los destrozos que siguen sin repararse en las infraestructuras hidráulicas y, como consecuencia, la producción no alcanzará un grado de maduración, calibre y calidad suficiente para ser comercializada.

Por ello, la organización agraria presidida por Cristóbal Aguado solicita a la Conselleria de Agricultura que apruebe o, en su caso, eleve al Gobierno central el establecimiento de una línea extraordinaria de ayudas destinadas a los productores de frutas de hueso que permitan compensar las pérdidas de cosechas de esta temporada a causa de los efectos del temporal.

El responsable de la sectorial de fruta de hueso de AVA-ASAJA, José Luis Sanz, defiende que “se trataría de una medida de apoyo puntual y de escaso presupuesto total, porque afecta a una superficie concreta, pero evitaría que los agricultores damnificados no perdieran los ingresos de todo un año y se pusiera en peligro la precaria viabilidad de este cultivo”.

Los fruticultores de zonas castigadas por la riada están realizando en estos momentos las labores de aclarado de frutas y en breves semanas empezarán la recolección de las variedades tempranas. Sin embargo, en aquellos campos que no se puedan acometer los riegos necesarios, porque las infraestructuras hidráulicas no van a ser reparadas a tiempo (tuberías que pasaban por debajo de los cauces, canales, acequias, instalaciones de riego, etc.), se prevé que la cosecha no reúna los estándares suficientes para ser recolectada para el mercado en fresco.

Precisamente el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, compareció la semana pasada en el Senado donde reclamó que las ayudas lleguen a todos los agricultores y ganaderos que sufran pérdidas directas o indirectas por la DANA, así como para exigir una mayor celeridad en las reparaciones de las infraestructuras hidráulicas y explotaciones siniestradas.