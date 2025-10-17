Solicitan al Ifapa que la sede de la XIII Escuela de Pastores de Andalucía 2026 sea en Benaocaz, corazón de las cabañas payoya y merina

ASAJA-Cádiz acaba de solicitar al Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) que Benaocaz acoja la XIII edición de la Escuela de Pastores de Andalucía en el municipio de Benaocaz, corazón de las cabañas payoya y merina.

El Ifapa, órgano dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, coordina esta escuela cuyo carácter es itinerante, pues en cada una de sus ediciones se ha desarrollado en un municipio andaluz distinto, aunque todos ellos tienen en común su profundo arraigo ganadero.

Así, sus dos últimas ediciones tuvieron como sede el municipio cordobés de Los Blázquez, situado entre Los Pedroches y El Guadiato, y Alquife (Granada).

Desde ASAJA-Cádiz se indica que Benaocaz “cumple sobradamente” los criterios para albergar esta edición de la Escuela de Pastores de Andalucía. Entre ellos, la existencia de una ganadería extensiva sólida, histórica y arraigada; su situación geográfica, en un Parque Natural en el que cohabita en armonía el ganado, así como instalaciones y servicios, tanto de alojamiento como de manutención.

“Se trata además de un lugar en el que, junto con Villaluenga del Rosario, son corazón de las cabañas payoya y merina, razas autóctonas, motor de una industria quesera que es clave en la economía local”, subraya la entidad agroganadera.

Además, “la última convocatoria de ayudas a jóvenes ganaderos convocada por la Junta de Andalucía, resueltas hace escasas fechas, ha arrojado el dato del enorme número de jóvenes que se están dedicando a esta actividad en Benaocaz, algo que es un valor de peso y una garantía adicional a la hora de desarrollar esta Escuela de Pastores, pues la formación práctica en explotaciones ganaderas es uno de sus pilares fundamentales”.

Desde ASAJA-Cádiz se subraya también que “la implicación y esfuerzo de este sector en Benaocaz está contribuyendo a arraigar a la población a su entorno rural, que es otro de los objetivos primordiales de esta escuela”.

Así, “sería un respaldo importante a la enorme labor que ganaderos, asociaciones, los ayuntamientos, y otras instituciones como la Diputación de Cádiz y la delegación provincial de Agricultura vienen haciendo en los últimos tiempos”, centrados “en la preservación y potenciación de la ganadería de la zona como motor económico y la excelencia de sus productos, que sin duda es un ejemplo de trabajo conjunto en toda Andalucía”.