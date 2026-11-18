La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) solicita a la Sociedad de Cazadores José de Espronceda que lleve a cabo batidas con hurones, para frenar la plaga de conejos que arrasa los nuevos cultivos.

Según denuncian, la proliferación descontrolada de esta especie ha puesto en jaque las nuevas plantaciones en el término municipal de Almendralejo, provocando cuantiosas pérdidas que están sufriendo los productores locales en sus cultivos.

El foco del problema se sitúa en los taludes y zonas de seguridad de las carreteras y autovías colindantes con las fincas, ya que estos espacios se han convertido en un auténtico ‘santuario’ donde los conejos crían sin depredadores y a salvo de los disparos, ya que la legislación prohíbe el uso de armas de fuego en las inmediaciones de las vías de circulación.

Estas poblaciones invaden las parcelas colindantes y devoran los brotes más tiernos de las plantas, provocando importantes pérdidas a los agricultores, que se ven obligados a sustituir esos esquejes y a protegerlos aislándolos de los roedores.

Para sortear esta limitación legal, la Comunidad de Labradores propone aprovechar la ventana actual en la que la Administración concede permisos extraordinarios para llevar a cabo estas batidas con hurones, de manera que rastreen las madrigueras de estas zonas de seguridad, capturen a los ejemplares con vida y los trasladen a otros puntos del coto alejados de las tierras de cultivo.

En este sentido reclama la colaboración de las administraciones públicas para agilizar la concesión de estas autorizaciones, ya que es a la Junta de Extremadura la competente para expedir estos permisos, mientras que corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad emitir el informe favorable, para su concesión.

UN EJERCICIO DE RECIPROCIDAD EN EL CAMPO

Desde la entidad agraria apelan directamente a la corresponsabilidad del colectivo cinegético, ya que los cazadores pueden practicar su afición gracias a que los propios dueños de las tierras ceden sus parcelas para constituir los cotos de caza, sin pedir ninguna contraprestación económica a cambio.

La CLYGAL admite que contratar o movilizar a equipos de huroneros puede implicar un pequeño desembolso para la Sociedad de Cazadores, pero defiende que se trata de un gasto ‘perfectamente asumible’, ya que la Administración pública exime del pago de tasas administrativas a la práctica de la caza, y reiteran que el uso cinegético de las fincas agrícolas ya resulta a coste cero para los cazadores.

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo concluye recordando que es el momento de demostrar el compromiso con el campo, ya que»‘nosotros cedemos nuestras tierras de forma altruista para que ellos disfruten de la caza, y ahora necesitamos su ayuda para evitar daños en las nuevas plantaciones».