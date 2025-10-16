Solicitan a las administraciones habilitar créditos blandos para que los profesionales agrarios puedan continuar con su actividad

ARAG-ASAJA ha solicitado al Gobierno de La Rioja y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la puesta en marcha de líneas de créditos blandos destinadas a ayudar a profesionales agrarios a continuar con su actividad.

El presidente de la organización, Eduardo Pérez, ha enviado esta semana dos cartas, una destinada a la consejera de Agricultura y Ganadería, Noemí Manzanos; y otra la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, en las que solicita la implementación de esta modalidad de financiación.

En ellas, ARAG-ASAJA hace mención a las dificultades que atraviesan sectores como el del cereal, viñedo, frutales…etc. debido al incremento de costes de producción, la caída de precios en origen y la competencia desleal de los productos importados desde terceros países. Todo ello está provocando que muchas explotaciones vean comprometida su viabilidad a corto y medio plazo.

Las líneas de financiación destinadas a apoyar al sector agrario deberán incluir tipos de interés reducidos o subvencionados, periodos de carencia suficientemente amplios, plazos de amortización realistas y accesibilidad para pequeñas y medianas explotaciones.

La implementación de este apoyo financiero deberá ser tenido en cuenta en la elaboración de los Presupuestos del ejercicio 2026 ya que la situación de muchas explotaciones así lo exige.

Actualmente, al margen de esta petición de créditos blandos, está en marcha la línea ICO-MAPA-SAECA para apoyar el acceso a la financiación a los sectores agrario y pesquero permite movilizar un volumen de crédito total de unos 500 millones de euros. Casi 8.600 agricultores, ganaderos y pescadores se han podido beneficiar ya de esta línea que financia el principal de los créditos -hasta un máximo del 15%- y el coste de los avales en créditos solicitados por una treintena de entidades bancarias.