Solicitan a la Junta andaluza un plan de restructuración en profundidad para el almendro, en especial para las plantaciones más envejecidas

El secretario general de ASAJA Granada, Manuel del Pino, hará la solicitud de un plan de reconcersión y de restructuración en profundidad del almendro en parte del territorio andaluz, fundamentalmente donde las plantaciones estén más envejecidas, tras muchos años de un desarrollo global del sector con incremento en el número de plantaciones de almendro en regadío, allí donde es posible, reconversión a ecológico e implantación de variedades de nueva generación.

Granada lidera el cultivo de almendra con una media de superficie de 116.564 hectáreas, más del doble de la superficie total de Andalucía (51,2%), que en la última campaña de 2024 ya superó las 119.500 has, y con una producción media de 41.007 toneladas cáscara, representando el 32% de la producción total media en la comunidad autónoma andaluza (125.643 toneladas cáscara.) Tras dos años consecutivos, 2022 y 2023, de mermas considerables en la producción por sequía se ha obtenido una excelente cosecha de 38.394 toneladas cáscara, muy cerca de esa media histórica, que mantiene la pujanza del sector.

Le sigue la provincia de Sevilla que, con una superficie de media muy inferior de 13.984 hectáreas, apenas un 6,14% de la superficie total de Andalucía, obtiene una producción media de 33.878 toneladas cáscara que representa el 27% de la producción total. La diferencia fundamental está en la mayor productividad del regadío (1 hectárea de riego triplica el secano). Mientras que el almendro en Granada se implanta en un 90% en superficie de secano, tanto en Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz como en Jaén despunta el regadío, respectivamente un 75%, un 76,7%, un 52%, un 43,5% y un 29%. La situación en Almería y Málaga es similar a la de Granada sumando entre las tres provincias el 84% de la superficie total de secano de Andalucía. Hay, por tanto, dos velocidades de crecimiento en menoscabo principalmente de la zona oriental.

Es cierto que, en los últimos años hemos asistido a un desarrollo global del sector con incremento en el número de plantaciones de almendro en regadío, allí donde es posible, reconversión a ecológico e implantación de variedades de nueva generación, siendo la provincia de Granada una de las que ha apostado por estas mejoras. Se ha hecho, no obstante, “a pulmón” por parte de agricultores en particular, de ahí que, ASAJA Granada plantee la necesidad de un plan de reestructuración general para impulsar cambios en profundidad basados en esos tres pilares, además de la sustitución de los árboles más viejos, que permitan que el sector provincial evolucione, sea más moderno y competitivo y, en definitiva, no se quede estancado.

Manuel del Pino hará la solicitud de este plan de restructuración en profundidad del almendro (en parte del territorio andaluz, fundamentalmente donde las plantaciones estén más envejecidas), al consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, que acudirá el próximo 31 de enero al comité ejecutivo de ASAJA ANDALUCÍA que reúne a los máximos representantes provinciales de la organización agraria. La relevancia de este plan para Granada reside en que el cultivo del almendro incide en la dinamización económica y social de muchos de sus municipios, la mayoría con escasas alternativas productivas, principalmente Guadix, la Alpujarra y la Zona norte de la provincia.