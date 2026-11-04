Solicitan a la Conselleria de Agricultura un plan de choque para los viticultores valencianos ante la dramática crisis de rentabilidad

Ante la dramática crisis de rentabilidad que atraviesan los viticultores de la Comunitat Valenciana, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) reclama a la Conselleria de Agricultura un plan de choque, con la implicación del Gobierno español y la Unión Europea, destinado a garantizar la supervivencia a corto plazo de los productores de uva e impulsar una viabilidad económica sólida durante las próximas campañas.

La asociación critica la falta de respuestas de la Conselleria de Agricultura tres meses después de haber solicitado formalmente la ayuda al arranque voluntario de viñedos, una medida que permitiría a los agricultores mayores retirarse del campo y vivir una jubilación digna, al tiempo que reduciría la oferta de uva para ajustarse a las necesidades a la baja de la demanda.

Otras reivindicaciones urgentes de AVA-ASAJA son intensificar la vigilancia de la cadena de valor a fin de cumplir rigurosamente la Ley de Cadena Alimentaria que prohíbe la venta a pérdidas, es decir, por debajo de los costes de producción como está sucediendo en la mayoría de las operaciones; abrir expedientes sancionadores en aquellos casos que se cometan presuntamente este tipo de prácticas comerciales ilegales; pedir a la Generalitat que realice un estudio oficial de los costes de producción de uva para la elaboración de vino y cava en la Comunitat Valenciana -tal como han hecho otras comunidades autónomas- con el objeto de constatar en qué grado las cotizaciones actuales no alcanzan a cubrir los crecientes costes de producción; así como ventajas fiscales para aliviar las pérdidas de los agricultores.

El responsable comarcal de Utiel-Requena de AVA-ASAJA, Luis Julián, que además de viticultor también cultiva almendra y olivar, denuncia que “no se puede continuar produciendo mientras perdemos dinero. El sector está arruinado completamente. No hay precio ni en el vino ni en sus subproductos. En estos momentos los costes de los carburantes y los abonos están por las nubes. Sin ingresos, no se puede contratar mano de obra. Muchas familias lo están pasando muy mal y van a abandonar sus campos. Si la Administración no demuestra su sensibilidad en un momento tan grave como este, acabaremos teniendo un desierto en el interior de la Comunitat Valenciana”.

AYUDAS AL CEREAL

AVA-ASAJA pone en valor la ayuda de hasta 100 euros por hectárea que la Conselleria de Agricultura ha aprobado hoy, a través del Decreto 180/2026, a los cerealistas de secano para compensar las pérdidas ocasionadas por las restricciones impuestas durante la situación de emergencia por riesgo extremo de incendios forestales en 2026.

Esta ayuda atiende la reivindicación de AVA-ASAJA, que de hecho ha estado colaborando estrechamente con el equipo directivo y técnico de Miguel Barrachina para conseguir esta medida de apoyo al sector cerealista tras una campaña muy negativa.

Por otra parte, la asociación echa en falta una compensación directa de la Conselleria de Medio Ambiente a aquellos cerealistas que, debido a las limitaciones del nivel 3 del riesgo de incendios, no pudieron cosechar.