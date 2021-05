Sistemas de abonos personalizados, la iniciativa de Orion Agriculture para aglutinar toda la información y mejorar los cultivos

Estamos en la era de la información, donde absolutamente todo está monitorizado y todo se realiza en base a una necesidad explicada de forma científica. En la agricultura es muchísimo más importante que nunca. Con los costes a los que se enfrenta el sector, el precio de los insumos y la mano de obra, tener información a mano y controlar las variables en el campo, pueden suponer la diferencia entre sobrevivir o no. Por eso, Orion Agriculture está ayudando a miles de agricultores a tener una información crucial a la hora de fertilizar sus campos con un modelo de abonos personalizados.

Procedente de EEUU, se trata de un servicio completo llamado SAP (Sistema de Abonos Personalizados) con el cual, son capaces de enseñarnos todo lo que tenemos en nuestra tierra, sin tener que hacer nosotros nada. El servicio consiste en el sacado de muestras de tierra, localización por GPS de las mismas, mapeado de suelo, y planificación de abonado; todo en uno.

IMAGEN ANÁLISIS

Mediante las imágenes satélite y varios índices (NDVI entre otros), son capaces de zonificar previamente nuestra finca y entender dónde pueden estar las mejores o peores partes, siempre corroborando la información con el dueño/encargado/ingeniero. Una vez realizada esta exploración previa, toca el trabajo de extracción de muestras.

Para esta parte, Orion Agriculture tiene dos líneas de trabajo; estudio para elegir cultivo o estudio sobre un cultivo para mejorar el abonado. Si se tratara del primero, llevan a cabo unas calicatas (zanjas) en las cuales registran en su GPS tanto la localización como toda la información visual de cada horizonte, además toman muestras de tierra. Por otro lado, si fuera un cultivo ya establecido, con una barrena sacan muestras en los puntos clave y registran toda la información, todo ello con el GPS por supuesto.

Con esta información, y analizadas las muestras, toca el mapeado. Con estos mapas no solamente consiguen ubicar cada exceso o defecto de nutrientes, si no que son capaces de ver cuánta superficie total hay de cada característica del suelo. Esto es especialmente útil para la toma de decisiones y hacer medias si no se puede hacer un abono variable. También podemos ver que Orion consigue que veamos de una forma extremadamente fácil estos mapas, su filosofía es que lo entienda hasta alguien que no ha pisado el campo en su vida.

IMAGEN MAPA

Con los mapas se relaciona todo lo que está pasando y lo que podría pasar, correlacionando todos los datos para que no haya cabos sueltos. Entre otros parámetros estudian; pH, salinidad, materia orgánica, macro y micro nutrientes, textura, caliza activa, carbonatos…etc. El fin es tener toda la información que sea relevante para cada cultivo y entender que unos interactúan con otros perjudicando o ayudando a la planta.

Para finalizar, SAP no existiría si no incluyera su plan de abonos personalizados. Para ello, lo que hacen es relacionar todos los parámetros de forma que no quede ninguna necesidad de la planta sin satisfacer. Por supuesto, todos los planes son a medida del agricultor. Cada uno tiene sus necesidades y en Orion han entendido muy bien que si no tienes una abonadora variable puede seguir aplicando agricultura de precisión de otra manera, y ellos adaptan el plan de abonado a ello.

En conclusión SAP es un servicio muy prometedor que da muchísima información y sobre todo proporciona un plan de acción lógico y con sentido científico. No solamente el servicio se basa en el estándar de acción según la agricultura de precisión si no que además se adapta a cada agricultor y a sus necesidades o capacidades. Esto lo hace un servicio absolutamente único y que puede servir para cualquiera que desee ser un poco más eficiente en su finca.