Sinsentido político: acusan a Page que reclame en Europa más PAC «mientras su gobierno aparta al agricultor del PDR»

La Asociación de Agricultores y Ganaderos Independientes de Castilla-La Mancha (AGRICAMAN) ha denunciado lo que consideran un sinsentido, ya que critican que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page «reclame en Europa más PAC mientras su gobierno aparta al agricultor del PDR», así como que, «bajo el Gobierno de Page, solo el 33 % del dinero del Programa de Desarrollo Rural llega directamente al agricultor en Castilla-La Mancha».

La organización recuerda que el presidente de Castilla-La Mancha ha viajado recientemente a Bruselas para advertir de los recortes que se preparan en la Política Agraria Común «y presentarse como defensor del campo. Sin embargo, los datos oficiales del propio Gobierno regional demuestran que la política agraria desarrollada por Page en Castilla-La Mancha es parte del problema que hoy justifica esos recortes».

Según el Informe Anual de Ejecución del Programa de Desarrollo Rural (PDR), el presupuesto público total previsto para Castilla-La Mancha en el periodo 2014-2022 ascendía a 2.035 millones de euros. De esa cantidad, según AGRICAMAN, «solo unos 678 millones han llegado de forma directa a agricultores y ganaderos, en forma de ayudas reales: incorporación de jóvenes, agricultura y ganadería ecológica, compensaciones por trabajar en zonas desfavorecidas, medidas agroambientales, bienestar animal o apoyo ante crisis y catástrofes».

Esto significa que bajo los gobiernos de Emiliano García-Page «solo un 33% del dinero del PDR ha llegado directamente al agricultor y ganadero, mientras dos tercios se han destinado a otros fines.

PAGE PRIORIZA LA ESTRUCTURA FORESTAL FRENTE AL AGRICULTOR

En este sentido, la organización destaca que mientras el número de agricultores cae y el campo se vacía, el Gobierno de Page ha destinado 511,19 millones de euros del PDR a política forestal, canalizados en gran medida a través de la empresa pública GEACAM, dependiente de la Junta de Comunidades.

«No se trata de negar la importancia del monte o de la prevención de incendios. Se trata de denunciar un modelo profundamente desequilibrado, decidido y mantenido por Page, que prioriza la estructura forestal y administrativa frente a las políticas que fijan población y mantienen vivo el medio rural: incorporación de jóvenes, apoyo a pequeñas explotaciones, agricultura ecológica, ganadería extensiva o ayudas a zonas desfavorecidas», señalan en una nota de prensa.

Sin embargo, reflejan que «pese a este gasto multimillonario impulsado por el Gobierno de Page, los resultados no justifican el modelo. El Informe Oficial de Incendios Forestales de 2024 reconoce que Castilla-La Mancha terminó el año con 9.420 hectáreas quemadas, una de las cifras más altas de la última década».

Al mismo tiempo, los propios informes del PDR indican que las actuaciones reales de prevención sobre el terreno —limpieza de monte, tratamientos forestales y cortafuegos— apenas alcanzan entre 9.000 y 10.000 hectáreas al año. En una región con casi dos millones de hectáreas, «esta actuación es claramente insuficiente y pone en cuestión la eficacia del modelo impulsado por Page y ejecutado a través de GEACAM».

EUROPA OBSERVA A PAGE Y ACTÚA EN CONSECUENCIA

También advierten de que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo «conocen perfectamente lo que ocurre en Castilla-La Mancha, porque es la propia Junta de Page la que remite los datos oficiales de ejecución del PDR a Bruselas».

Para la organización, «Europa ve que el dinero del desarrollo rural no llega mayoritariamente al agricultor, sino que se concentra en estructura, política forestal y empresas públicas, sin resultados proporcionales ni en renta agraria, ni en relevo generacional, ni en prevención eficaz. Por eso, cuando Page reclama en Bruselas que no se recorte la PAC, llega a la negociación sin credibilidad. Europa no va a enviar más fondos a un modelo que ha demostrado que no los dirige al agricultor. Los recortes no son un castigo al campo: son la consecuencia directa de cómo Page ha gestionado la PAC y el PDR en Castilla-La Mancha», señalan en una nota de prensa.

Por todo esto, desde AGRICAMAN exigen:

Transparencia total sobre el destino de los fondos del PDR bajo los gobiernos de Page.

Auditoría independiente del gasto forestal y de los encargos realizados a GEACAM.

Reorientación inmediata del presupuesto hacia agricultores, ganaderos, jóvenes, agricultura ecológica y zonas desfavorecidas.

Que Page deje de usar el discurso europeo para ocultar una gestión regional que ha perjudicado gravemente al campo.

«Defender la PAC empieza por no vaciarla desde Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha no necesita más viajes de Page a Bruselas, necesita que el dinero europeo llegue al agricultor, y no que se quede en un modelo diseñado por Page que alimenta estructuras, pero abandona el campo», finaliza la organización.