Sin lucha no hay dignidad

Lorenzo Rivera / Coordinador de COAG Castilla y León

¿Acaso se encuentra el campo en estado de descomposición? Podría ser que estuviéramos viviendo los últimos momentos en los que se pierde el aliento y nuestro corazón impulsa los últimos soplos débiles y sin esperanza para continuar con vida.

O acaso ¿somos ya como la carroña que los buitres detectan a kilómetros de distancia mediante la vista y el olfato?

Escribo esto no por casualidad sino porque la comparación con la carroña me parece oportuna, ya que más de 900 fondos de inversión gestionan ya más de 100.000 millones de euros en tierras agrarias de nuestra península Ibérica.

El 6,6 por ciento de las grandes empresas agrarias acaparan el 42 por ciento del valor de la producción agraria. La cuestión está en qué han visto estos fondos en el campo para tirarse en picado hacia una comida en descomposición. Es decir, nosotros, los agricultores y ganaderos.

Los que estamos sufriendo multitud de ataques por todos los lados; de las administraciones, las de aquí y las de la Unión Europea; del cambio climático: sequías, danas, olas de calor, etcétera, y por supuesto, también de los mercados.

Años atrás, los mercados expulsaron y arruinaron a muchos ganaderos de leche y también de carne. El porcino es un ejemplo. Pero también han expulsado a muchos agricultores por no poder ser lo suficientemente competitivos o, como se dice ahora, por no ser sostenibles.

Es difícil de enumerar la cantidad de profesionales que en estas últimas décadas han abandonado la actividad agraria, más que nada porque ha sido una reconversión encubierta, no reconocida oficialmente y por lo tanto, sin ninguna compensación económica ni de otra clase.

Y como las desgracias van por barrios, ahora parece que toca al sector cerealista. Altos costes, bajos precios, ruina segura. Así llevamos casi cuatro campañas.

Pero no debemos confundir resistir con resignarse. Resistir significa luchar contra la injusticia y mantener la dignidad muy alta, por encima de todo. Resignarse es agachar la cabeza y dar todo por perdido, tirando la toalla y bajando los brazos a la espera de que los buitres llamen a tu puerta.

No pretendo ser catastrofista. Todo lo contrario. Tenemos que luchar hasta donde nuestras fuerzas aguanten. No importa caer si nos levantamos con más fuerza cada vez.

El pasado 28 de octubre lo demostramos en la movilización de Madrid. Demostramos respeto, educación y dignidad ante el fatal accidente de trenes, con las víctimas y sus familias.

Se desconvocó la manifestación, pero los problemas siguen ahí y, por supuesto, también la lucha. Ese acto nos tiene que llenar de orgullo porque se hizo lo correcto.

No podemos dejar que los buitres que nos acechan se coman el festín. Desde COAG planteamos un Pacto de Estado, y se lo exigimos a los partidos políticos, por el relevo generacional y por la protección del suelo agrario que frene la especulación financiera e hídrica en la próxima legislatura.

Por todo esto, en esta campaña electoral se debe hablar también de la agricultura y sus problemas para cambiar las reglas del juego.