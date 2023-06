Simonrack Ecofire Fighting la alternativa asequible y fácil del sector agrario y forestal para combatir los incendios

Los incendios, y en especial los incendios forestales, son un problema que afecta a toda la sociedad en su conjunto, pero especialmente al sector agrario. Aunque muchas veces se les responsabiliza gratuitamente de ser responsables de muchos fuegos, lo cierto es que los primeros perjudicados son quienes viven del campo y de sus montes. Por eso, la formación y la información sobre cómo actuar ante un fuego es vital. Pero más vital es tener a mano una posible solución para combatir los incendios. Y ahí, donde Simonrack Ecofire Fighting juega un papel muy importante con un nuevo producto que ayudará a prevenir pero también a atajar el fuego de una manera sencilla y sostenible no solo en el campo, sino en las propias instalaciones agrarias.

Fruto de un largo trabajo de investigación el Ecofire es 100% orgánico, ecológico y biodegradable, por lo que no presenta ningún peligro para animales, humanos o plantas donde se aplique, además de que no genera residuos en su fabricación. Según los expertos, crea una capa carbosílica que no permite una transferencia de calor y no desprende gases, logrando que se hasta 50 veces más rápido que el agua en la extinción del fuego.

Desde Simonrack han querido aportar todo lo que esté en su mano para paliar el gran problema de los incendios forestales en España. Por esta razón, se ofrece un cupón de descuento del 10% que se convierte en la mejor solución como agente de extinción y prevención de incendios, el Simonrack Ecofire Fighting. Simplemente, haz clic en esta imagen y descarga tu cupón, válido en tu ferretería, suministro industrial o suministro agrícola de confianza. (Haz clic aquí para descargar el cupón).

Avalado por los expertos, en especial los bomberos forestales y la UME que lo han probado, el agente de extinción y prevención de incendios Simonrack Ecofire Fighting tiene una propiedades y usos que puede ayudar a los profesionales forestales y agrarios a prevenir y combatir los incendios.

Desde que apareció Simonrack Ecofire Fighting muchos han sido los interesados en ver en primera persona sus efectos y los usos y aplicaciones que puede desarrollar.

Entre los cuerpos de prevención y seguridad contra los incendios más destacados ante los cuales se ha realizado una demostración de los beneficios y las posibilidades del Simonrack Ecofire Fighting podemos mencionar la Unidad Militar de Emergencias (UME), diferentes cuerpos de bomberos de Zaragoza, La Rioja o el sindicato agrario Unió de Pagesos de Catalunya, recibiendo en todos los casos una valoración alta positiva sobre su eficacia.

Y como buena prueba de su efectividad, fruto de las demostraciones del Simonrack Ecofire Figthing ante profesionales del sector, se puede contar con numerosos testimonios relevantes que pueden servir de ayuda para conocer más de cerca el producto y corroborarlo.

UNA HERRAMIENTA A MANO PARA TODO EL SECTOR AGRARIO Y FORESTAL

Pero Simonrack Ecofire Fighting no es solo un producto para los profesionales, sino para todo el sector agrario y forestal, que es el primero en estar a primera línea de fuego, y nunca mejor dicho, cuando existe un incendio.

El Ecofire es una opción asequible, cómoda, de fácil mantenimiento y que puede guardarse desde en cualquier instalación agraria a llevarlo en el propio tractor, permitiendo que, en muchos casos, esas chispas que en ocasiones pueden provocar una desgracia natural se puedan prevenir o extinguir en pocos minutos, evitando asimismo unos daños a su propiedad y a sus maquinaria excesivamente cuantiosos

Y es que su uso es ideal para crear cortafuegos, creando una barrera real y estable contra el fuego, evitando su propagación, además de que allí donde se aplica Simonrack Ecofire Fighting nada vuelve a arder. No hay peligro de reactivación del fuego.

Por eso, para hacerlo más asequible a todos los profesionales del campo, Simonrack Ecofire Fighting va a impulsar una campaña de información y promoción que contará con un código de descuento del 10% para cualquier interesado en este revolucionario método de extinción que podrán validar en cualquier ferretería, suministro industrial y suministro agrario de confianza.

Combatir los incendios forestales es un problema y una responsabilidad de todos. Pero ahora con Simonrack Ecofire Fighting los agricultores tienen una herramienta más para ayudar a prevenirlos.

Más información en su web: https://simonrack.com/home/ecofire