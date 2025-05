Siguen los ataques reiterados de buitres en Salamanca: una vaca y un ternero muertos las últimas víctimas en un problema que se torna grave

ASAJA Salamanca vuelve a poner sobre la mesa un problema cada vez más grave para el sector ganadero de la provincia: los ataques reiterados de buitres que están provocando pérdidas económicas y un gran sufrimiento a los agricultores y ganaderos. En esta ocasión, el incidente ha ocurrido en la explotación de Ángel Luis Hernández, ubicada en la zona de Carrascal de Barregas, donde los buitres han matado a una vaca y a su ternero recién nacido.

Según explica el propio ganadero, “acudí a la explotación sobre las 8:45 horas y la vaca aún no había parido, estaba en ese proceso de espera. Cuando he vuelto a las 11:45, me he encontrado con una escena terrible: la vaca había parido, pero ambos, madre y ternero, estaban muertos, y los buitres eran los responsables de la muerte”.

Ángel Luis señala que no es un caso aislado, sino que “los ataques de buitres están aumentando en esta zona. Estamos desesperados porque no sabemos cómo proteger a nuestro ganado”.

El ganadero comparte con preocupación que “no es solo el daño económico, que ya es grave, sino el golpe emocional que supone perder animales a los que cuidamos con tanto mimo. Sentimos que nadie nos protege, llamamos a la Junta para denunciar, pero nos responden que no hay presupuesto para actuar. Estamos agotados y sin soluciones.”

Desde ASAJA Salamanca se denuncia esta situación de ataques reiterados de buitres con máxima preocupación. La falta de recursos y de medidas efectivas para controlar a estas aves carroñeras está causando un daño serio a las explotaciones ganaderas. Los ganaderos están en primera línea de un problema que crece sin control y necesitan el respaldo urgente de las autoridades.

La organización exige a la Junta de Castilla y León que destine los recursos necesarios para controlar esta situación y proteger al sector ganadero, y pide a la sociedad que apoye a los agricultores y ganaderos, que trabajan día a día para mantener viva la actividad agrícola y ganadera en nuestra provincia.