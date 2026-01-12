Siguen las movilizaciones por el acuerdo UE-Mercosur pero los agricultores levantan un poco pie y ponen fin al corte del puerto de Tarragona

Continúan las protestas agrícolas en distintos puntos de España para mostrar su rechazo a la firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur. Los agricultores han decidido levantar durante la mañana de este lunes 12 el corte en el Puerto de Tarragona tras aceptar las propuestas del Govern y afirmar que se reunirán esta tarde con el presidente catalán, Salvador Illa, mientras que en Ourense siguen las protestas pero, por la noche, los tractoristas desbloquearon un carril de la A-52 que cortaron en la madrugada del sábado.

El portavoz de la plataforma Revolta Pagesa, Eduard Escolà, ha explicado a Efeagro que los agricultores reclamaban garantías para que las medidas anunciadas el domingo por el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, se lleven a cabo.

«Entendíamos bien la respuesta del conseller, pero necesitábamos alguna garantía más de que las propuestas que se pusieran sobre la mesa se llevaran a cabo», ha explicado Escolà, quien ha precisado que esa garantía es la reunión que, como ha indicado, mantendrán esta tarde con el presidente de la Generalitat.

El representante agrario ha reiterado que el acuerdo UE-Mercosur supone una problemática «muy grave» para el campo y ha subrayado que para ellos es muy importante que se haga «palpable la posición en contra del Parlament del tratado de Mercosur» y que Illa se pronuncie sobre este asunto.

Escolà ha indicado que tienen «un rayo de esperanza» de que Mercosur no llegue a aplicarse, aunque ha admitido que es un escenario «complicado», por lo que el sector seguirá luchando para blindar a los agricultores y ganaderos y minimizar los efectos del tratado.