Siguen bajando los precios de los cereales en una lonja del Ebro con más ganas de vender que de comprar

Siguen bajando los precios de los cereales en la tablilla en la lonja del Ebro, en un mercado pesado con más ganas de vender que de comprar, y que cuenta con el añadido de unos mercados internacionales que siguen bajando. La operativa sigue bajo mínimos. Los compradores esperan que bajen más para ir al mercado y los vendedores muestran prisa por sacar al ver que cada semana bajan más los precios.

Siguen bajando los precios de las cebadas y los trigos panificables, con stock por vender y con oferta en puerto de trigos y presencia de cebada francesa. Baja también el maíz, pero con menos fuerza por la falta de género nacional. Ligeros recortes en los trigos duros, con una operativa casi desaparecida. (Ver cotización de la lonja del Ebro y otras lonjas aquí)

FORRAJES: Subidas en los granulados y asoma el signo negativo en la paca extra en la tablilla forrajera. Los granulados siguen estando buscados y vuelven a subir, con una demanda animada y una oferta escasa de stock.

Continúan bajando los precios de la paca extra, arrastrada por la presión de la demanda exterior, con los países asiáticos -sobre todo por parte de China- sin asomo de operar y con excedente de oferta americana. Los países de Oriente Medio se mantienen animados y permiten que las bajadas sean menos pronunciadas. La tablilla se queda sin cotización de las pacas de 1ª y 2ª, muy demandadas por el mercado nacional en los últimos meses, por falta de oferta en los almacenes y sin operaciones para fijar precios.

FRUTOS SECOS: Sigue sin haber movimientos en la tablilla de las almendras, pero también la situación del mercado también se mantiene sin cambios. Hay pocas operaciones para una oferta que también escasea, pero de momento los compradores están retirados y la tranquilidad se impone en el mercado.

FRUTAS: Casi sin cambios en la tablilla de frutas, en un mercado con unas ventas que siguen despacio, -situación parecida a las últimas semanas- pero con el añadido que este año la producción ha sido escasa y la oferta no presiona lo que permite mantener los precios. Este año sí que se está notando la entrada de oferta exterior, tanto en manzanas como en peras, que no permiten mayores alegrías en los precios.

La única variedad que sube es la pera conferencia, que están siendo más buscadas en su categoría mayor, aunque quedan pocas existencias en las cámaras.

PORCINO: Nuevo apunte positivo en la tablilla del porcino, que parece que no va a alcanzar techo. La falta de animales presiona para subir con fuerza, pero el matadero se encuentra con unas ventas que no están tan animadas -todavía sin el plus de la exportación a China- y la dificultad de trasladar las subidas del vivo al precio de la carne.

Los mercados de Europa del norte se mantienen más tranquilos y repiten precios, mientras que los mercados del sur siguen subiendo. Se espera que los consumos en Europa aumenten con llegada del buen tiempo, aunque ahora existe una oferta de carne que se mantiene alta porque sigue siendo el principal mercado para colocar la oferta ante la falta de dinamismo de las compras asiáticas, que esperan que China despierte para que sus vecinos vuelvan a comprar también.

LECHONES: Ligero apunte positivo esta jornada en la tablilla del lechón, que continúa otra semana más sin salirse de su tendencia positiva de precios. La falta de oferta sigue siendo la principal razón de la tensión en el mercado – tanto de nacional como de oferta del exterior – ante una demanda que cada vez está más remisa a la hora de comprar, pero con un comprador que se encuentra ante unos precios altos pero que tiene que llenar las plazas vacías que el ritmo de trabajo del gordo mantiene.