Sigue la polémica: Apag Extremadura Asaja respalda de forma absoluta al representante de Extremadura en el Consejo Regulador de la DOP Cava

Desde APAG Extremadura Asaja ha salido al paso de las acusaciones agrarias de la región para manifestar públicamente «nuestro respaldo total y absoluto al representante de Extremadura en el Consejo Regulador de la la DOP Cava, Juan Antonio Álvarez, en defensa de sus últimas decisiones orientadas a salvaguardar la calidad y el prestigio del cava extremeño».

Para la organización, este apoyo se fundamenta, en primer lugar, «en que Juan Antonio Álvarez es viticultor histórico, con una trayectoria profesional intachable y una dilatada experiencia en el sector. Se trata de una persona que conoce perfectamente el mercado, así como todo el desarrollo y procedimiento de la uva destinada a cava, desde la recolección en campo hasta la comercialización final del producto embotellado. Su conocimiento integral del sistema productivo y comercial del cava es incuestionable».

Por todo ello, consideran que sus decisiones responden exclusivamente a criterios técnicos, profesionales y de defensa del producto, y no a intereses ajenos al sector extremeño. Frente a esto, «lamentamos profundamente determinadas actitudes claramente populistas, cuyo único objetivo parece ser la obtención de un rédito personal o político, cuando el pasado de cada cual habla por sí solo».

En este sentido, destacan que «resulta especialmente significativo que algunos de los que hoy critican o cuestionan estas decisiones mostraran en su momento una especial preocupación por favorecer la obtención de votos para organizaciones como la Unió de Pagesos de Cataluña, en lugar de defender con la misma firmeza los intereses de Extremadura o de otras zonas productoras como Requena, que es precisamente lo que estamos haciendo desde nuestra organización. La Unió de Pagesos sí votó a favor de las restricciones del cava. Por lo tanto, no hace falta hablar ni mucho ni alto, porque el recorrido y el pasado de cada uno es suficientemente elocuente».

Por eso, reiteran, una vez más, «nuestro apoyo total a Juan Antonio Álvarez, una persona perfectamente conocedora del cava extremeño, que no debemos olvidar que tiene su epicentro en Almendralejo, y que ha actuado siempre con responsabilidad y compromiso con el sector».

Y para finalizar insisten en que «en APAG Extremadura Asaja seguiremos defendiendo, sin complejos, la calidad, el futuro y la dignidad del cava extremeño y de sus viticultores».