Sigue el enfado: Los productores vitivinícolas lamentan la maniobra del Gobierno regional para seguir manejando la DOP Vinos de Madrid

En la Comunidad de Madrid ha arrancado la vendimia. Los productores de uva temprana de la variedad albillo son los primeros afanados en recoger el fruto y en las próximas semanas se les sumarán cientos de compañeros. Es un momento crucial en su trabajo que este año coincide con muy malas noticias: «la Comunidad de Madrid está impidiendo que a la DOP Vinos de Madrid llegue la democracia», según denuncia la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Ganaderos de Madrid.

Tal y como denunciaron UPA Madrid y UGAMA, las elecciones al Consejo Regulador de la DOP –cuyo mandato había caducado hace más de 4 años- «se mostraban fraudulentas. Por un lado, porque desoyeron las peticiones de actualizar un censo en el que cerca del 60% de los votantes han fallecido o ya no se dedican al sector. Por otro, porque no admitieron las candidaturas no oficialistas».

ANTE ESTA SITUACIÓN, ALGUNAS BODEGAS HAN ABANDONADO LA DOP Y OTRAS ESTÁN VALORANDO TOMAR EL MISMO CAMINO

De esta manera han impedido la celebración de las elecciones que deberían tener lugar este sábado 24 de agosto y ya el pasado 5 de agosto el presidente y la nueva directiva tomaron su cargo. Cabe recordar, además, que Vinos de Madrid es la única DOP de España en la que la Administración tiene voz y voto.

Ante esto, algunas bodegas han abandonado la DOP Vinos de Madrid y otras están valorando tomar el mismo camino. Las organizaciones UPA y UGAMA se plantean un recurso contencioso administrativo para detener esta forma de proceder.

UPA y UGAMA solicitan una actualización del censo electoral «y que la Comunidad de Madrid deje de maniobrar y la independencia de la DOP sea real, así como la convocatoria inmediata de nuevas elecciones».

Asimismo, recuerdan que la DOP es un organismo público que debería velar por los intereses del sector e impulsarlo. En Madrid ha habido un descenso de cerca de un 60% de las hectáreas de viñedo en 20 años y una caída de casi el 50% de la producción.