SIGFITO superó las 1.500 toneladas de envases del sector agrícolas gestionados en Castilla y León durante 2025

SIGFITO,celebró en Tordesillas la entrega de sus premios en Castilla y León, con los que reconoce a los puntos de recogida que destacan por su labor en la gestión de envases del sector agrícola.

El acto, que tuvo lugar en las instalaciones de Paralcampo, contó con la participación de la delegada territorial de Valladolid, Raquel Alonso, quien ha destacado que durante 2025 SIGFITO gestionó un total de 1.511.439 kilos de envases agropecuarios en Castilla y León, frente a los 703.391 kilos del año anterior. En apenas un ejercicio, el volumen ha crecido más de un 100% con 808.048 kilos más gestionados en la comunidad.

Este avance se apoya en una red formada por 332 puntos permanentes y operativos, distribuidos entre las nueve provincias. Gracias a esta implantación, los profesionales del campo cuentan con lugares próximos donde entregar sus envases una vez utilizados y facilitar así su correcta gestión.

En este contexto, SIGFITO celebró en Tordesillas una nueva entrega de sus premios para reconocer la labor que realizan estos puntos sobre el terreno. Junto a Raquel estuvieron el director general de SIGFITO, Ignacio Dávila; y un representante de la empresa galardonada. La jornada incluyó también una visita a las instalaciones para conocer de primera mano cómo funciona el punto.

MÁS DE UNA DÉCADA DE COMPROMISO DE PARALCAMPO

Paralcampo forma parte de la red SIGFITO desde octubre de 2013. Desde entonces, ha gestionado 117.842 kilos de envases, mientras que el volumen por el que ha sido reconocido en esta edición asciende a 18.460 kilos.

El galardón pone en valor una trayectoria de más de diez años facilitando este servicio al sector agrícola de la zona. En una comunidad tan extensa como Castilla y León, disponer de una red cercana resulta especialmente importante para que los agricultores puedan integrar esta gestión en su actividad habitual.

SIETE DE LAS NUEVE PROVINCIAS MEJORAN SUS RESULTADOS

La evolución positiva se deja notar en buena parte del territorio. Siete de las nueve provincias aumentaron sus cifras en 2025, con incrementos especialmente destacados en Zamora y Soria.

Zamora alcanzó los 437.019 kilos, 380.624 más que en 2024, mientras que Soria pasó de 50.500 a 375.344 kilos, lo que supone un aumento de 324.844. También sobresale Segovia, que llegó a los 122.870 kilos, más del doble que el año anterior.

Por volumen total, a Zamora y Soria les siguen Valladolid, con 161.897 kilos; Burgos, con 133.910; Segovia, con 122.870; y Palencia, con 103.830 kilos. En conjunto, estos datos permiten a Castilla y León superar el millón y medio de kilos gestionados a través del sistema.

La capilaridad de la red contribuye a sostener esta evolución. Burgos dispone de 59 puntos operativos, Palencia de 56, Valladolid de 53 y León de 47, a los que se suman los de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora hasta alcanzar los 332.

Con estos premios, SIGFITO reconoce el trabajo de quienes hacen posible que la gestión de los envases forme parte del día a día del campo. La colaboración con puntos como Paralcampo permite acercar el servicio al territorio y seguir avanzando hacia un sistema cada vez más accesible y adaptado a las necesidades del sector agrícola.