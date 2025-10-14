Sigfito recibe la autorización definitiva para continuar su labor en la gestión de envases agrícolas y ganaderos

Sigfito celebra la concesión de la autorización definitiva que nos permite seguir desempeñando su labor como Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), consolidando más de 20 años de compromiso con el medio ambiente y con el sector agrario y reafirmando nuestra misión de ofrecer un servicio integral, transparente y sostenible.

Como gran novedad, esta nueva etapa incluye la incorporación de los envases procedentes del sector ganadero, ampliando así nuestro ámbito de actuación para dar una respuesta global a las necesidades del campo español.

Con esta autorización definitiva, refuerzan su «responsabilidad de seguir siendo el referente en la gestión responsable de los residuos de envases, contribuyendo a una agricultura y ganadería más sostenibles y a una economía circular».

Como destacan desde la empresa, «más de dos décadas de experiencia, innovación y confianza nos avalan. En Sigfito seguimos avanzando para ofrecer soluciones que cuiden del entorno y faciliten el cumplimiento ambiental a todos los profesionales del sector».

Sigfito ha reafirmado su liderazgo en la gestión de envases agrarios y ganaderos en España, tras presentar los resultados de su último ejercicio. En 2024, la organización incrementó en un 7% las toneladas recogidas, alcanzando un total de 4.894 toneladas de envases retirados del entorno rural, de las cuales se valorizó el 100%, garantizando el reciclaje total del plástico y la valorización energética del papel y cartón. Además, los envases adheridos crecieron un 23%, hasta las 9.057 toneladas, consolidando la confianza del sector en el sistema y su compromiso con la economía circular.