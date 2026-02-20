SIGFITO gestiona cerca de 1.700 kg de envases generados por la actividad apícola, un sector clave para la sostenibilidad y la biodiversidad

SIGFITO , el SCRAP para la recogida de envases del ámbito agrario y ganadero, ha gestionado cerca de 1.700 kilos de envases generados por los apicultores de Salamanca como consecuencia de su actividad profesional. Esta actuación supone un paso relevante en la correcta gestión de residuos dentro del sector apícola, un ámbito clave para la sostenibilidad ambiental y la biodiversidad.

La apicultura desempeña un papel esencial en la polinización, un proceso fundamental para la producción de alimentos y el equilibrio de los ecosistemas. Además, se trata de un sector estratégico para el desarrollo del medio rural y la conservación del entorno natural. Facilitar a los apicultores una solución eficaz y accesible para la gestión de sus envases contribuye directamente a reforzar prácticas responsables y sostenibles, alineadas con los principios de la economía circular.

En este contexto, para garantizar la correcta gestión y ofrecer una solución efectiva a los profesionales del sector, todas las empresas que ponen en el mercado envases de uso apícola deben adherir dichos envases al sistema SIGFITO, condición imprescindible para que el sistema pueda realizar la recogida. La adhesión garantiza a la empresa el cumplimiento de la normativa de envases y de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), obligación en vigor desde el 1 de enero de 2025.

La recogida se ha llevado a cabo en colaboración con COAG Castilla y León, entidad que coordinó a sus apicultores para que depositaran los envases en el punto y fecha previamente establecidos, facilitando así que el gestor autorizado realizara la recogida de forma eficiente y ordenada.

Esta colaboración refuerza la implicación de las organizaciones agrarias en la mejora de la gestión de residuos y en la adopción de buenas prácticas ambientales en el sector apícola, contribuyendo a una apicultura más sostenible y comprometida con la protección del entorno.