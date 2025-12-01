Siete países, entre ellos Argentina y Reino Unido, bloquean nuevas partidas de cerdo español mientras se busca cómo llegó la enfermedad

Siete países, entre los que se encuentran Argentina y Reino Unido, han bloqueado nuevos certificados sanitarios de exportación para productos del cerdo español tras la aparición, el pasado viernes, de la peste porcina en jabalíes en Cataluña. Mientras se investiga cómo ha llegado esta enfermedad a España y se especula que fuera por carretera en un embutido contaminado que podrían haber ingerido jabalíes, si bien no está confirmado.

La nota informativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación detalla que a Argentina y al Reino Unido se suma el bloqueo de nuevas partidas por parte de Canadá, Colombia, Corea, Malasia y México.

En concreto, se bloquean certificados sobre cerdos vivos para cría o producción, carne porcina refrigerada o congelada, semen, sangre y hemoderivados, corteza de cerdo, proteína animal procesada, tripas naturales, piel de cerdo deshidratado, páncreas, colágeno y gelatina de porcino.

Actualmente siguen bloqueados más de 120 certificados de exportación de cerca de 40 países sobre productos para los cuales no admiten la regionalización del problema, es decir, vetan la entrada desde todo el territorio español y no sólo desde la zona catalana afectada.

Además, China amplía sus restricciones adicionales a la provincia de Barcelona, impidiendo la entrada de hemoderivados del porcino y de carne y productos cárnicos de cualquier establecimiento de animales nacidos y criados en dicha provincia.

Como novedad, el gigante asiático también veta la entrada de hidrolizados proteicos de porcino y aditivos con ingredientes de porcino destinados a alimentación animal desde toda España.

LA LLEGADA DE LA PESTE PUDO SER POR CARRETERA EN UN EMBUTIDO CONTAMINADO AUNQUE NO HA LLEGADO A NINGUNA EXPLOTACIÓN PORCINA CATALANA

Por su parte, el conseller catalán de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha dicho que es posible que la peste porcina llegara a España por carretera en un embutido contaminado que podrían haber ingerido jabalíes, si bien no está confirmado.

En una rueda de prensa este lunes para dar cuenta del foco de esta enfermedad animal, Ordeig ha señalado que, por ahora, el virus no ha entrado en las granjas ni hay nuevos casos confirmados entre jabalíes.

Así, solo hay dos casos confirmados el pasado viernes y ocho que son sospechosos pero que el laboratorio de referencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no ha ratificado aún, todo ello sobre 40 animales analizados dentro del radio afectado.

Sobre el origen del foco, que no aparecía en España desde 1994, Ordeig ha dicho que hay «indicios de que podría ser un embutido en mal estado», posiblemente dentro de algún bocadillo que alguien podría haber lanzado al suelo en una zona donde pasan muchos camiones y hay áreas de servicio. «Pero no está confirmado», ha subrayado.