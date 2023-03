Siempre hay letra pequeña: aunque no haya penalizaciones en los eco-regímenes, no implica que cobren si no se cumplen los requisitos

Asaja Córdoba ha informado de que el Ministerio de Agricultura ya ha publicado un Real Decreto que afirma que, en 2023, no se aplicarán penalizaciones por el incumplimiento de los requisitos recogidos en los eco-regímenes (una de las ayudas incluidas en la reforma de la PAC) y para el año 2024 se reducirán a la mitad. Pero la organización agraria ha querido aclarar la letra pequeña del decreto, ya que ello no implica en ningún caso que las ayudas a los eco-regímenes vayan a cobrarse si se detectan incumplimientos de los requisitos y obligaciones para acceder a los mismos.

Es decir que, “si se pide un eco-régimen y no se cumple el mismo, no se va a cobrar la ayuda de manera total o parcial en función del grado de incumplimiento”, asegura la organización.

No obstante, excepcionalmente para esta campaña, no se aplicará el régimen de penalizaciones que sí afectarán a otras ayudas de la PAC como la Ayuda Básica la Renta, el Pago Redistributivo o las Ayudas Acopladas. En esos casos, Asaja Córdoba precisa que, si se incumple la norma, además de no recibir la ayuda, la infracción puede suponer una mayor pérdida del importe de las ayudas solicitadas.

En este sentido, destaca que es muy importante que «no se malinterprete el concepto de penalizaciones, pues no implica, en ningún caso, que las ayudas a los eco regímenes vayan a cobrarse si se detectan incumplimientos en los requisitos y obligaciones para acceder a los mismos».

En resumen, fijándose en la letra pequeña de la orden, si se pide un eco-régimen y se detectan incumplimientos en los requisitos de éste, no se cobra total o parcialmente en función del porcentaje de incumplimiento. Lo que no habrá en los eco-regímenes son las penalizaciones que implican que, además de no cobrar lo que se incumple, afecte a un importe mayor de esa ayuda incumplida o, en casos de alto grado de incumplimiento, afecte a otras ayudas de la PAC.