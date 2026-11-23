La XXXVI edición del Salón Internacional del Caballo (SICAB) se clausuró este domingo en Sevilla con una previsión de negocio superior a los 70 millones de euros y consolidándose como uno de los grandes escaparates mundiales del caballo de Pura Raza Española.

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Manuel Gavira, ha destacado la dimensión internacional de SICAB como acontecimiento estratégico para la promoción exterior de Andalucía por su capacidad para atraer visitantes y profesionales de distintos países y por su contribución a la difusión de la cultura, las tradiciones y el patrimonio ecuestre andaluz, según un comunicado de su Consejería.

«SICAB es mucho más que un salón dedicado al mundo del caballo. Es una oportunidad extraordinaria para proyectar Andalucía internacionalmente, atraer visitantes y mostrar todo el potencial de nuestra comunidad como destino turístico», ha señalado.

Esta edición ha contado con 893 ejemplares procedentes de 335 ganaderías de ocho países, unas cifras que reflejan la dimensión internacional alcanzada por una cita que convierte cada año a Sevilla en punto de encuentro de ganaderos, profesionales, aficionados y representantes del sector ecuestre, según la fuente.

Gavira ha incidido también en el valor del caballo de Pura Raza Española como elemento diferenciador de la oferta turística andaluza y como parte de un patrimonio cultural y económico estrechamente vinculado a la identidad de la comunidad.

«El caballo de Pura Raza Española es una de nuestras grandes señas de identidad y un embajador de Andalucía en el mundo. Eventos como SICAB permiten mostrar esa riqueza y convertirla también en oportunidades de desarrollo económico y turístico», ha afirmado.

En el ámbito económico, la organización prevé que esta edición supere los 70 millones de euros de negocio, con repercusión sobre numerosos sectores vinculados al mundo ecuestre, la hostelería, el comercio, los servicios y la actividad turística.

Asimismo, el salón contribuye a la generación de empleo y a la dinamización económica de Sevilla y su entorno.

Gavira ha destacado que la repercusión de este tipo de acontecimientos va más allá de los días de celebración, al contribuir a reforzar el posicionamiento de Andalucía como destino capaz de acoger grandes eventos internacionales y ofrecer experiencias vinculadas a su patrimonio, sus tradiciones y su cultura.

«Andalucía tiene en el caballo, en su cultura ecuestre y en todo lo que representa un enorme potencial de promoción turística. Tenemos que seguir aprovechándolo para atraer visitantes, generar actividad y crear oportunidades en nuestra tierra», ha remarcado el consejero.