La Iniciativa «Si yo no produzco, tú no comes» exhibe con una jornada la situación real del sector alimentario

La iniciativa «Si yo no produzco, tú no comes» ha mostrado este lunes 20 a los consumidores la «la situación real y verdadera» del sector alimentario y cómo esta afecta a los precios de los alimentos y las bebidas en España, a través de la jornada «Alimentos sostenibles a precios razonables».

En un comunicado, las organizaciones que han impulsado la iniciativa, Cooperativas Agroalimentarias de España y Agrifood Comunicación , han explicado que la intención de esta jornada es mostrar el «valor» del trabajo de todos los productores, la industria de transformación y las empresas que comercializan.

A la apertura de la jornada han asistido el director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Gabriel Trenzado, y el presidente de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (Fuci), Gustavo Samayoa, quien ha señalado que existe un «cambio» en el proceso de decisión de compra de productos.

A juicio de Samayoa, mientras antes primaba la calidad frente al precio, en la actualidad ocurre lo contrario, pues en el momento de la compra el consumidor valora primero «su bolsillo» por encima de la calidad de los productos, ha anotado.

EL CONSUMIDOR DESCONOCE LA «VERDADERA REALIDAD» DEL MEDIO RURAL Y SE «RESIGNA» ANTE EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS

El evento ha contado con una mesa redonda en la que los participantes, entre los que se encuentra el director general del Foro Interalimentario, Víctor Yuste, han defendido que, a pesar de la «difícil» situación económica que vive la cadena alimentaria, el sector está «dando la talla».

Los ponentes han señalado que el consumidor desconoce la «verdadera realidad» del medio rural y se «resigna» ante el incremento de los precios, sin saber a qué se debe, lo cual no es «positivo» porque genera especulaciones.

Por ello, con esta jornada los organizadores han querido explicar a los consumidores el trabajo de la cadena de valor, las «dificultades» que vive y su «contribución» a la sociedad a través de la producción de alimentos.

Hasta ahora, un total de 39 organizaciones apoyan esta iniciativa, entre ellas se encuentra Central Lechera Asturiana, Cepesca, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganadores (UPA), entre otros.

