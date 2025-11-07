Si no es una cosa, es otra: denuncian la proliferación de jabalíes en la comarca de la Plana Baixa con graves destrozos en los campos de cítricos

LA UNIÓ Llauradora denuncia la sobrepoblación de jabalíes en la Plana Baixa que causan considerables daños en los campos de cítricos de la comarca al comerse la fruta de los árboles y destrozar los árboles, tal y como se puede observar en las imágenes que ilustran esta noticia.

La organización detecta una afectación creciente de los daños provocados por el jabalí sobre los cultivos agrícolas y árboles, pero también en los márgenes e infraestructuras rurales, así como en las instalaciones de riego, lo cual genera pérdidas económicas importantes y se convierte en un riesgo evidente además para la seguridad viaria por el aumento de accidentes graves y también sanitaria, principalmente a través de la transmisión de enfermedades a humanos y ganado.

LA UNIÓ reitera a la Generalitat que incremente de manera significativa en los presupuestos para 2026 la dotación asignada a la línea de ayudas para el control del jabalí, con el objetivo de cubrir unas pérdidas que van a ir en aumento. Del mismo modo, la organización demanda que se revise el listado de municipios con sobreabundancia, incorporando aquellos que, a fecha de hoy, ya sufren daños reiterados y acreditados en explotaciones agrícolas´

ABOGA POR CONSOLIDAR UN MODELO DE GESTIÓN SOSTENIBLE, COORDINADO Y PREVENTIVO, CON LA IMPLICACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS, COLECTIVOS DE CAZA Y EL SECTOR AGRARIO

LA UNIÓ considera que esta línea de ayuda es importante para ayudar a evitar el deterioro económico, ambiental y social derivado de la sobrepoblación de jabalíes, y para consolidar un modelo de gestión sostenible, coordinado y preventivo, con la implicación de los ayuntamientos, colectivos de caza y el sector agrario.

El programa cubre tanto actuaciones directas de caza y control, como infraestructura, eliminación de residuos y apoyo logístico a través de tres líneas. La primera financia actuaciones de control directo. Son ayudas al control del jabalí en zonas comunes de caza, por ejemplo, contratación hasta el 100%, de la actividad de control de jabalí mediante cualquier técnica de caza y jaulas para capturar jabalíes.

La segunda línea es para adquisición de materiales, equipos y servicios para control. Son ayudas al control del jabalí en cotos de caza, como la contratación hasta el 100%, de la actividad de control de jabalí mediante cualquier técnica de caza y jaulas para capturar jabalíes. Finalmente, la tercera línea es de ayudas para eliminación de cadáveres y gestión de instalaciones auxiliares. Son para contratación del servicio de recogida y eliminación de cadáver, contenedores apropiados para este tipo de residuo y adecuación del recinto para la eliminación de cadáveres o colocación de los contenedores.

Recientemente, LA UNIÓ ya trasladó a la Conselleria de Medio Ambiente la necesidad de ampliar el presupuesto de las ayudas destinadas al control poblacional del jabalí en municipios con sobreabundancia y de las que se han quedado fuera un total de 15 localidades de la Comunitat Valenciana por falta de crédito.

Ante esta realidad, y atendiendo al carácter estratégico y urgente del control de fauna salvaje, sobre todo de jabalíes, para la sostenibilidad de la actividad agraria y la conservación del medio natural, LA UNIÓ solicitó a la Conselleria de Medio Ambiente una ampliación extraordinaria del crédito presupuestario correspondiente al ejercicio 2025, por un importe adicional mínimo de poco más de 112.000 euros, de forma que permita atender los 15 municipios excluidos de la convocatoria por insuficiencia de fondo, garantizando así la igualdad de trato y la eficacia de la política de control de fauna salvaje.

David Esteban, secretario comarcal de LA UNIÓ en la Plana Baixa, considera que «la Generalitat no puede ser insensible a esta problemática y debe ponerse a trabajar en serio con un presupuesto suficiente para afrontar la proliferación de jabalíes en las zonas rurales de la Comunitat Valenciana».