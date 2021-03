Si Mahoma no va a la montaña… los colectivos contra la despoblación española y europea acuden a Europa

Representantes de colectivos como la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica (ICS), y de Viriatos Zamora y Talento para el Futuro, han mantenido un encuentro telemático con la eurodiputada de Ciudadanos Susana Solís, la única representante española que ha estado presente en el diálogo tripartito entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, el denominado trílogo, sobre la Regulación del Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión, dado a conocer el 8 de diciembre de 2020.

Durante la reunión con estos colectivos, se clarificó el alcance de las noticias aparecidas sobre el acuerdo del trílogo en materia de despoblación que apuntaban a que solo se beneficiarían de los recursos FEDER de la etapa 2021 – 2027 tres provincias españolas, Cuenca, Soria y Teruel, por ser las únicas NUTS 3 con una densidad inferior a 12,5 hab/km2.

Susana Solis, que estuvo acompañada de su jefa de gabinete, Lucía Martínez, manifestó las dificultades que habían tenido las negociaciones del trílogo, donde no fue posible mantener lo logrado en el Parlamento Europeo el 27 de marzo de 2019 cuando, gracias a la alianza de la eurodiputada del PSOE Iratxe García y el vicepresidente del Parlamento y miembro del PP Ramón Luís Valcárcel, se había conseguido destinar a las zonas no urbanas que padezcan desventajas naturales, geográficas o demográficas el 5% de los recursos FEDER, lo que suponía 17.000 millones de euros.

Sin embargo, lo que sí se ha conseguido, gracias a la labor de muhos colectivos y al artículo 42 del texto acordado por el trílogo, es que se reconozcan las áreas de nivel LAU, o entidades locales, que estén escasamente pobladas, así como las NUTS 3 o provincias con densidad de población de 12,5 hab/km2 o menos, vinculadas al punto 161 de las Directrices sobre ayudas estales regionales, que también se refiere a las NUTS 2 con menos de 8 hab/km2, hecho que no había trascendido. Se beneficiarán, así mismo, las áreas que han sufrido un descenso demográfico de al menos un 1% anual durante el período 2007-2017.

La experta en demografía y análisis geográfico del Instituto Serranía Celtibérica, Pilar Burillo, explicó durante el encuentro que ya en el 2011, cuando nadie en España hablaba de despoblación, había conseguido, empleando criterios estrictamente científicos al marco legislativo europeo, delimitar Serranía Celtibérica como una “NUTS no administrativa” que, con una extensión de 65.823 km2, superior al doble de la de Bélgica o la de Cataluña, presentaba una densidad inferior a 8 hab/km2, hecho que en toda Europa solo tenía la referencia en Laponia, que desde 1994, gracias al Tratado de Adhesión de Finlandia y Suecia a la Unión Europea, venía recibiendo un trato económico y fiscal diferenciado, como área desfavorecida con muy escasa densidad de población.

SE HA PERMITIDO VISIBILIZAR QUE NO SOLO ESTÁN DESPOBLADAS LAS PROVINCIAS DE TERUEL, SORIA Y CUENCA, COMO SE VIENE INSISTIENDO, SI NO EL 54% DEL TERRITORIO ESPAÑOL

Con la gran diferencia de que Laponia es baja densidad de población debido a su climatología extrema, a pesar de lo cual mantiene su población estable, y Serranía Celtibérica es despoblación, que avanza de tal forma que augura la “extinción de la especie humana” en 1.215 de sus municipios con menos de 12,5 hab/km2; el 92,67 % de los totales, pues su densidad desciende a 3,42%, que será muy inferior cuando se tenga en cuenta solo la población residente, y su tasa de envejecimiento es del 448,39%.

Los mismos criterios científicos y legislativos se han aplicado a toda España, lo cual ha permitido visibilizar que no solo están despobladas las provincias de Teruel, Soria y Cuenca, como se viene insistiendo, si no el 54% del territorio español, lo que supone un total de 4.375 municipios, agrupados en 10 “Zonas Escasamente Pobladas”, con categoría de “NUTS no administrativas”: dos por debajo de 8 hab/km2, Serranía Celtibérica y la Franja Céltica, y las otras ocho, con densidades inferiores a 12,5 hab/km2. En este sentido, se ha recordado a Susana Solís que el Defensor del Pueblo ya entregó a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, en 2019, su informe de 2018, que recogía el mapa de la investigadora Pilar Burillo con las zonas escasamente pobladas que, con “claridad meridiana”, reflejaban la situación de la denominada España Vaciada.

Francisco Burillo explicó a Susana Solís que gracias a la alianza establecida entre la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica y el Instituto Español de la Ingeniería se había logrado impulsar el proyecto “Red de Investigación y Desarrollo de las Zonas Escasamente Pobladas del Sur de Europa” REDN-SESPA, inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. Proyecto al que se han sumado otras nueve entidades y colectivos de Portugal, Francia, Italia, Croacia y Grecia, lo que supone la agrupación de 1.210.634 personas del sector de la ingeniería y 63.946 del universitario. Lo que configura la mayor red de investigación y desarrollo para las zonas escasamente pobladas del sur de Europa, cuyo asesoramiento se pone a disposición del equipo que coordina Solís y del resto de grupos que configuran el Parlamento Europeo

Susana Solís ha agradecido el ofrecimiento del ISC y de todos los colectivos y se ha acordado seguir manteniendo un estrecho contacto con el fin de conseguir que las Zonas Escasamente Pobladas del Sur de Europa tengan el mismo reconocimiento y trato que las que vienen recibiendo las del Norte de Europa desde 1994.