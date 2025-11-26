Si la montaña no va a Mahoma…: Freshuelva selecciona a 182 nuevos trabajadores en Honduras para la próxima campaña de frutos rojos

La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, ha cerrado con resultados “muy satisfactorios” el proceso de selección de trabajadores en Honduras, donde se han elegido 182 nuevos trabajadores que se incorporarán a la campaña de frutos rojos 2026 en la provincia de Huelva ante la falta de mano de obra nacional. Este nuevo contingente se sumará a las personas trabajadoras hondureñas repetidoras, muchas de las cuales acumulan ya tres y cuatro campañas consecutivas, consolidándose como un colectivo estable, formado y con experiencia contrastada en labores agrícolas.

La misión, desarrollada en coordinación con el resto de organizaciones agrarias participantes en el sistema GECCO, ha permitido evaluar perfiles con experiencia agrícola y procedentes del entorno rural, altamente valorados por las empresas productoras por su capacidad de adaptación y su desempeño técnico en las plantaciones de berries.

Desde la delegación desplazada por Freshuelva, formada por personal especializado de su departamento laboral, se ha destacado el excelente perfil de los candidatos seleccionados, así como la implicación y colaboración del Gobierno de Honduras durante todo el proceso. La presencia del ministro de Trabajo, Wilmer Fernández, respaldó institucionalmente la misión y garantizó un desarrollo ágil, organizado y efectivo de las entrevistas.

Este nuevo contingente hondureño forma parte del compromiso de Freshuelva con una migración circular, ordenada y segura, que permite planificar con garantías la campaña, asegurar derechos laborales y facilitar un retorno regulado a los países de origen una vez finalizados los trabajos. Honduras es, desde 2022, uno de los países latinoamericanos incluidos en la estrategia de diversificación de orígenes impulsada por Freshuelva para responder a las crecientes necesidades de mano de obra del sector.

La selección en Honduras se suma a las que se realizarán en países como Colombia, Guatemala o Marruecos, todas ellas integradas en la orden GECCO del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Estos contingentes internacionales, combinados con los trabajadores repetidores, constituyen una herramienta esencial para garantizar la recolección en cada campaña.