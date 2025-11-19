Sesión prácticamente plana, salvo una subida de la cebada, en la lonja de León tras la caída de los cereales tras el informe de la USDA

A excepción de una leve subida en la cebada, sesión prácticamente plana en la lonja de León celebrada este miércoles 19 y que se ha caracterizado por la cautela.

El pasado viernes se publicó el informe WASDE del USDA que no trajo grandes novedades a excepción de una menor bajada en la previsión de producción de maíz en EE. UU, pero sí provocó un descenso generalizado en la cotización de los cereales. Sin embargo, al comienzo de la semana se ha revertido esta tendencia y los mercados se han animado, la confirmación de compras chinas de soja estadounidense y posiblemente también de trigo han sido el detonante.

En nuestro país las retenciones continúan puesto que el precio actual sigue sin ser atractivo, si bien está por ver qué impacto puede tener en los mercados las posibles ventas de final de año que provocan los ajustes fiscales.

En cuanto a la provincia de León la cosecha de maíz se ha paralizado debido a las últimas lluvias, si bien si el tiempo se estabiliza se retomarán en breve; podemos estimar que la cosecha está completada en un 65% de las 72.741 ha que había sembradas, y los rendimientos observados hasta la fecha son muy dispares.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 19-11-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 194,00 194,00 = Cebada ** 189,00 190,00 ▲ Triticale 185,00 185,00 = Centeno 167,00 167,00 = Avena 138,00 138,00 = Maíz * 215,00 215,00 =

* Maíz destino secadero

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,40 1,40 = Negra 2,90 2,90 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 2,05 2,05 = Plancheta 2,10 2,10 = Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León 1,55 1,55 = Redonda 1,40 1,40 =